Mersin Valiliği’nden son dakika açıklaması: Mersin’de okullar tatil edildi!

Öğrenci ve velilerin merak ettiği Tarsus ve Mersin'de okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Mersin´de dün geceden başlayan yağmur etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde ise dolu etkili oldu. Mersin Valiliği son dakika açıklaması ile Mersin'de yarın bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 5Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu ilçeler...

Mersin Valiliği yaptığı son dakika açıklaması ile Tarsus da dahil olmak üzere bazı ilçelerde 5 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğunu duyurdu. Mersin’de Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke yarın okullar tatil edildi. Mersin Valiliği, bu geceden itibaren beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelde bir günlük idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan uyarıda, yarın Mersin’in batı ilçeleri; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut’ta kuvvetli, merkez ve doğu ilçeleri; Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ile Çamlıyayla’da çok kuvvetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Uyarıda ayrıca, meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Mersin Valiliği de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle merkez ilçeler; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ile doğu ilçeleri Erdemli, Tarsus, ve Silifke’de 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayıldığını bildirdi. İşte Mersin Valiliğin’den yapılan açıklama…

İşte valilikten yapılan açıklama;

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 05.01.2018 günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine;

Yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak 2018 Cuma günü 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 04.01.2018”

Değerli veliler, kıymetli öğrenciler; sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 05.01.2018 Cuma günü Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. — Ali İhsan Su (@aliihsansu_) 4 Ocak 2018