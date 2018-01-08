6 subay etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve örgüte üye oldukları iddiası ile gözaltına alınan 20 subaydan 6'sı, etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5’i ihraç, 1’i emekli, 20’si muvazzaf 26 askeri personel hakkında gözaltına kararı verildi. 1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. 4 Ocak tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 emekli albay, 1 muvazzaf albay, 1 istifa eden binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı ve 2 muvazzaf üsteğmen, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Bu sabah emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorgularının ardından şahısların tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan 14 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. İHA