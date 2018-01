On Numara sonuçları: 5’e bölündü! Milli Piyango 8 Ocak On Numara çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi şans oyunlarından On Numara sonuçlarına göre 22 şanslı numara açıklandı. Peki On Numara sonuçlarına göre 8 Ocak'ta şanslı 10 rakamı doğru tahmin 5 kişi 69 bin lira kazandı. Bu hafta büyük ikramiye 344 bin 664 lira olarak belirlendi. İşte MPİ çekiliş sonucu sorgulama (mpi.gov.tr) ve On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her pazartesi olduğu gibi 8 Ocak Pazartesi de canlı yayında gerçekleşen On Numara çekilişinde kazandıran numaralar haberimizde. Sonuçlara göre henüz ikramiye dağılımı belli olmadı. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununda çekiliş sonuçlarına göre belirlenen yirmi iki rakamdan on tanesini bir kolonda bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte büyük ikramiyeyi kazanma şansı en çok olan sayısal oyun On Numara sonuçlarına dair detaylar ve MPİ On Numara çekiliş sonucu…

On Numara sonuçlarına göre bu hafta ikramiye 5’e bölündü. Kişi başına 69 bin lira ikramiye düştü. İşte On Numara’da kazandıran numaralar…

ON NUMARA SONUÇLARI 8 OCAK 2018

EDİRNE / MERKEZ – İSTANBUL / KADIKÖY – İSTANBUL / BAHÇELİEVLER – SAMSUN / İLKADIM – DÜZCE / MERKEZ

13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 79

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Millli Piyango İdaresi tarafından yılın her Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran numaraları…

4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 79

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.