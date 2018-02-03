84 Suriyeli Mersin’den demir aldı

Genellikle Ege kıyılarından Yunan adalarına hareket eden yasa dışı göçmenler bu kez Mersin'den demir aldı. Arıza yapan tekneyi sahil güvenlik kurtardı. Mültecilerin nereye gittiği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Mersin’den deniz yolu ile Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan Suriye uyruklu 84 kaçak göçmenin bindiği tekne arıza yaptı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Fakat göçmenlerin nereye gittiği anlaşılamadı. Genellikle Ege kıyılarından Yunan adalarına kaçak göçmenlerin Mersin’den gidebilecekleri yakın AB ülkesi alternatifleri sınırlı. Suriye’ye geri dönemeyeceklerine göre yakındaki diğer ülkeler KKTC, Lübnan ve İsrail.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında meydana geldi. Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmek isteyen 84 Suriyeli, bir balıkçı teknesine binerek denize açıldı.

Tekne, açık denizde makine arızası yapınca, yardım istendi. İhbarla olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki çocuk ve kadınların bulunduğu 84 göçmeni sağ olarak kurtararak, karaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA