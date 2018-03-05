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ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaki 4 IŞİD’li’ Samsun’da yakalandı

Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

android-time 15:50 5 Mart 2018
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ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaki 4 IŞİD’li’ Samsun’da yakalandı
Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Samsun'da, MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları iddia edilen ve Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantısı bulunduğu öne sürülen, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., de ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

 

a İlgili Haber ABD Ankara Büyükelçiliği etrafında olağanüstü güvenlik önlemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği'nde verilen güvenlik alarmının ardından Ankara polisi, elçilik çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son güncelleme: android-time 19:0705.03.2018
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