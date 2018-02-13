ABD Menbiç’te iki üs kuruyor

ABD, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’den bir sonraki hedefi olarak görülen Menbiç’teki PKK’lıları korumak için hazırlık yapıyor. Amerikalı askerler bölgede iki üs kurmaya başladı.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay ve Kilis'e komşu olan Afrin bölgesinin temizlenmesinin ardından hedef olarak Menbiç'i belirledi. Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin yaklaşık 30-35 kilometre güneyinde yer alan Menbiç, Ağustos 2016'da ABD'nin desteği ile PKK tarafından dinci terör örgütü IŞİD'in elinden alınmıştı. Bu durum Fırat Nehri'nin batısını “kırmızı çizgi” ilan eden Ankara'da büyük rahatsızlık yaratmıştı.

TEHDİT ETMİŞTİ

Afrin'den bir sonraki hedefin Menbiç olduğunun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmesinin ardından ABD'den ardı ardına açıklamalar geldi. Amerikalı üst düzey yetkililer Menbiç'teki askerlerini çekme niyetleri olmadığını tekrarlarken, ABD'nin Suriye'deki en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk geçen hafta Menbiç'e giderek, PKK'lılarla poz verdi. Funk, “Türkiye'nin tehditlerinden çekinmiyorum. Benim işim endişelenmek değil savaşmak” diyerek küstahça tehdit savurmuştu.

MODEL OLACAK

Amerikalı generalin ziyaretinin asıl amacı ortaya çıktı. ABD Özel Kuvvetleri'nin PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye bağlı teröristleri koruma altına almak için bölgede iki küçük üs kuracağı belirtildi. Daha önce Menbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu. ABD askerlerinin bulunduğu noktalar yer alıyordu. Konuyu yakından izleyen bir kaynak, “Bunlara askeri kamp da denilebilir. Bu çalışmanın ardından alt birimler de hızla oluşturulacak” diye konuştu.

Böylece, Türkiye'nin uzun süredir talep ettiği “güvenli bölge”nin uygulamasının bir benzeri, Menbiç'te PKK'lılar için denenmiş olacak. Bu model başarılı olursa, ABD'nin Fırat'ın doğusunda bulunan terör kantonlarında da benzer düzenlemeler yapabilecği belirtiliyor.

Bu gelişmenin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bu hafta yapacağı Türkiye ziyareti sırasında gündeme getirilmesi bekleniyor.