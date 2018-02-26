Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yakınında bulunan bir özel okula giden öğrencilerin bazı velileri, salonun yıkımı sırasında asbest kontrolü yapılmadığı iddialarının ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda asbest endişesi dile getirilerek, "Mevzuata aykırı yıkıma izin veren Zeytinburnu Belediyesi görevlilerinden şikayetçiyiz" denildi. 23 Ocak´ta başlayan yıkımın asbest testi yapılmadan gerçekleştiği belirtilerek, durdurulması istendi.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımının ardından çocukları için endişelenen ve DHA’ya konuşan bazı veliler, “Çocuklarımızın gittiği okulun hemen yanında, asbest kontrolü yapılmadan başlayan yıkım geçtiğimiz gün durdu ve şimdi yeniden başladı. Çocuklarımızı birkaç gün okula göndermedik ama bu çözüm değil. Çocuklarımızın kanser olmasını istemiyoruz” dediler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı’ndan Zeytinburnu Kaymakamlığı’na yıkımın durması için yazı ulaştığını öne süren veliler, “Bu yazının belediyeye ve oradan da yıkımı yapan görevlilere ulaşıp, durdurma kararının uygulanması gerekiyor. Biz de öğrenci velileri olarak yıkımın durması için bu sabah Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” şeklinde konuştular.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ: TEHLİKE YOK

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Yıkım kararı verilen Abdi İpekçi Spor Salonu´nda yıkımdan önce ön inceleme yapılmış ve asbeste rastlanmadığı için çalışmalar başlamıştır. Tesiste asbest bulunduğu yönünde söylenti çıkınca kamuoyunu rahatlatmak ve vatandaşlarımızın güvenliğinden emin olmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından lisanslı bir firmadan konuyla ilgili rapor istenmiştir. Uzmanların alandan aldığı ve laboratuvar ortamında incelediği 36 numuneye dayanarak hazırladığı rapora göre Abdi İpekçi Spor Salonu´nda asbeste rastlanmamıştır ve bölgede sağlık açısından hiçbir tehlike bulunmamaktadır” denildi.

ASBEST “KESİN KANSEROJEN” LİSTESİNDE

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda geçtiğimiz ay başlayan yıkım sonrası alanda, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı´nın (IARC) dünyada kanser yapıcı maddeler listesinde “kesin kanserojen” olarak tanımladığı “asbest”in kontrolünün yapılmadığı iddia edildi. Bazı veliler, yıkım alanının yakınında bulunan okula giden çocuklarını “asbest” endişesi nedeniyle göndermedi.

SADECE 7 İLÇEDE DENETİM YAPILIYOR

Öte yandan Türkiye’de her türlü asbest kullanımı ve ticareti 2010 yılından bu yana yasaklandı. 39 ilçesi bulunan İstanbul’un yalnızca Şişli, Beşiktaş, Ataşehir, Bağcılar, Kadıköy, Maltepe, Tuzla olmak üzere 7 belediyesinde asbest denetimi yapılıyor.

YERİNE YENİSİ İNŞA EDİLECEK

Zeytinburnu’nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım geçtiğimiz ay başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener’in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin adı verilen spor salonunun yerine yenisinin inşa edileceğini açıkladı. Yıkılan salon arazisinde, Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Yeni tesisin inşaatına, Abdi İpekçi Spor Salonu´nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacak.

DHA