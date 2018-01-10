Abdullah Gül bu kez sessiz kaldı

Ünlü işadamı, Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet Beğendik'in cenazesi için Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin OHAL'in 6'ncı defa uzatılması ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün vefat eden ünlü işadamı, Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet Beğendik’in cenazesi için tarifeli uçakla Kayseri’ye geldi.

Havalimanı çıkışında konuşan Gül, “Hemşehrimiz Mehmet Bey’in vefatı nedeniyle geldim. Kendisi memleketin en maruf eşraflarından birisiydi. Aynı zamanda çok değerli bir iş adamı. Bugün AVM diye bilenen alışveriş merkezleri yokken, Mehmet Bey kendi ismi ile yayıldı. Önemli bir insandı. Kendisiyle dostluğumuz, hemşehriliğimiz vardı. Kime sorarsanız ‘Çok delikanlı bir insandı’ diyecektir. Dolayısıyla uzun süre hastalık geçirdi” dedi. Gül, gazetecilerin OHAL’in 6’ncı defa uzatılması ile ilgili sorusuna yanıt vermedi. DHA