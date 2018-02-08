Acar: Kılıçdaroğlu bir üst lige geçti

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan ANDY-AR Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, CHP'de yapılan son kurultay sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini bir üst lige taşıdığını söyledi.

ANDY-AR Araştırma Şirketi Başkanı Acar programda yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni bir heyecan ve motivasyona ihtiyacı vardı. Sayın Kılıçdaroğlu artık oturdu, biliyor ve öğrendi. Genel başkanlığın üzerinde, farklı bir alana kendini taşıdı. Bir üst lige geçti diyebiliriz” dedi.

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“TIPKI BAYKAL SONRASI KILIÇDAROĞLU BEKLENTİSİ GİBİ…”

Acar şöyle dedi: “Bugün CHP’nin yeni bir motivasyona, heyacana, dinamizme ihtiyacı vardı. Muharrem İnce belki bir fırsat oluşturabilirdi. Muharrem İnce çıkıp kendi aday olsaydı o seçim sonucu belliydi. Kendisi aday olmasa idi ama bugünkünden daha etkin bir muhalif pozisyon oluşabilir miydi? Bunun için bir fırsat ve heyecan oluşabilirdi. Tıpkı Deniz Baykal sonrası Kılıçdaroğlu beklentisi gibi. Yeni bir rüzgar arkasına alabilirdi. Ama artık Kılıçdaroğlu oturdu. Biliyor ve öğrendi. Genel başkanlığı üzerinde, kendini farklı alan taşıdı. Bunun adı liderliktir değildir tartışırız. Ama bir üst lige geçti diyebiliriz artık.”