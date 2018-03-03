Acı haber geldi! Ölü sayısı 2’e yükseldi

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İlgili Haber Son Dakika... Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı! Bir öğrenci hayatını kaybetti Arnavutköy'de ara yoldan çıkan bir araca çarpan öğrenci servisi takla attı. Okul servisinde bulunan bir kız öğrenci hayatını kaybederken, 10 öğrenci ve araçta bulunan iki kişi dahil toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.