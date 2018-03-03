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Acı haber geldi! Ölü sayısı 2’e yükseldi

Arnavutköy'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız  öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

android-time 15:51 3 Mart 2018
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Acı haber geldi! Ölü sayısı 2’e yükseldi
Arnavutköy'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız  öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde  meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İrem Öztürk öğrenci hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden Rümeysa Aslan da hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

 

a İlgili Haber Son Dakika... Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı! Bir öğrenci hayatını kaybetti Arnavutköy'de ara yoldan çıkan bir araca çarpan öğrenci servisi takla attı. Okul servisinde bulunan bir kız öğrenci hayatını kaybederken, 10 öğrenci ve araçta bulunan iki kişi dahil toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İbrahim YILDIZ – / İstanbul DHA

Son güncelleme: android-time 16:1103.03.2018
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