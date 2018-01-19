Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kavgada bir kişi yaralanırken, yaralının hastaneye getirilmesi ile iki grup arasında acil servis önünde kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay sabaha karşı Kaynaşlı’da meydana geldi. İlçede eğlence mekanı işleten bir grup ile başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.D. bıçaklandı. M.D. 112 Acil ekibi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisine getirildi. Bu sırada karşı grup araçlarla hastane önüne gelerek, bıçakla yaralanan kişiye ateş etmeye başladı. M.D.’nin yakınları da gruba karşılık verdi. Olayda U.T., A.B., Ö.T. ve M.B. yaralandı. Bıçakla yaralanan M.D. kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. M.D.’nin yakını olan A.A.’nın da üzerinden otomobille geçilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olaya karışan şahıslarla ilgili olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayın faillerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sırasında şahısların silahlarından çıkan mermiler Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisinde bulunan hastane polisi kulübesine ve acil servisin camlarına isabet etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)