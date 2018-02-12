‘Tarihi ayıp’ için harekete geçildi

Adalet Bakanlığı Astsubay Musa Özalkan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Yozgat Barosu da söz konusu avukat hakkında soruşturma başlattı. Habere konu olan avukat da olayın bu yönde gelişmesi için üzgün olduğunu belirtti ve aldığı avukatlık ücretini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı tahsilat için harekete geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sözcü’nün gündeme getirdiği olay sonrası Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Astsubay Musa Özalkan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından gerekli inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda şehit olduğunu bildiği halde Özalkan’ın şehit düşmesinden bir gün sonra emekli ikramiye alacağı ve araç üzerine haciz konulmasını talep eden Yozgat Barosuna kayıtlı avukat Emine Gün hakkında İcra ve İflas Kanununun 53 ve 82/9. maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, haciz işlemiyle ilgili icra müdürlüğü personeli hakkında da inceleme başlatılmıştır” denildi.

İLGİLİ HABER Erdoğan şehit Musa Özalkan'ın tabutu başında konuştu: Vasiyeti yerine getirilecek

BARO DA SORUŞTURMA AÇTI

Şehit Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve arabasına haciz gönderen Avukat Emine Gün hakkında Yozgat Barosu da soruşturma başlattı. Baro Başkanı Mehmet Şimşek, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak bu konuda bir görüşme yaptıklarını, Avukat hakkında disiplin soruşturması yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

VASİYETİNDE TÜRKMEN ÇOCUKLARA ANAOKULU YAPTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Şehit Özalkan’ın Türkmen çocuklar için yaptığı vasiyeti yürekleri dağlamıştı. Özalkan, şu vasiyette bulunmuştu: “Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer´deki Türkmen Bala´lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması vasiyetimdir.”

AVUKAT, ALDIĞI 18 BİN LİRA ÜCRETİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün de bugün Yozgat´ta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Avukat Gün, şöyle konuştu: 'Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan´ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan´ı çok önceden tanıyoruz. 2009'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır.' Avukat Emine Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, 'Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlar da şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediklerini öğrendim' dedi. Musa Özalkan'ın şehit olmasından sonra müvekkilleri olan ailenin icra takibini yenilemek istediğinden bunun yapmaması durumunda, görevi kötüye kullanma olacağını dile getiren Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Dosyada mevcut hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. Ama zaten vardı. Sadece yenilemesi yapıldı. Maaş haczi kesinti olarak dosya bugüne kadar geldi. Yine söylüyorum şahsım olarak ben şehit olmasından sonra bana ödenen parayı da tekrar iade ettim. Benim para almışlığım söz konusu değildir. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir.' Avukat Emine gün bu açıklamalarının ardından internet bankacılığı üzerinden 18 bin lirayı şehit Astsubay Musa Özalkan adına Mehmetçik Vakfı´na bağışlayarak, makbuzunu basın mensuplarıyla paylaştı. Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün de bugün Yozgat´ta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Avukat Gün, şöyle konuştu: 'Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan´ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan´ı çok önceden tanıyoruz. 2009'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır.' Avukat Emine Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, 'Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlar da şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediklerini öğrendim' dedi. Musa Özalkan'ın şehit olmasından sonra müvekkilleri olan ailenin icra takibini yenilemek istediğinden bunun yapmaması durumunda, görevi kötüye kullanma olacağını dile getiren Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Dosyada mevcut hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. Ama zaten vardı. Sadece yenilemesi yapıldı. Maaş haczi kesinti olarak dosya bugüne kadar geldi. Yine söylüyorum şahsım olarak ben şehit olmasından sonra bana ödenen parayı da tekrar iade ettim. Benim para almışlığım söz konusu değildir. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir.' Avukat Emine gün bu açıklamalarının ardından internet bankacılığı üzerinden 18 bin lirayı şehit Astsubay Musa Özalkan adına Mehmetçik Vakfı´na bağışlayarak, makbuzunu basın mensuplarıyla paylaştı.