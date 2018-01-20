Adliye çatışmasında ikinci gruba operasyon

İstanbul Polisi, Sultangazi ve çevresinde suç olaylarına karışan bir çeteye operasyon düzenledi. Daha önce düzenlenen operasyonlarda, suça karıştıkları araçları Alibey Barajı’na atan Emrah S. çetesiyle adliye önünde çatışmasıyla gündeme gelen, elebaşılığını Volkan R.’nin yaptığı çete üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete 21 Eylül'de meydana geldi. Çağlayan İstanbul Adliyesi'nde çatışan 2 gurup üzerine Organize Polisi çalışma başlattı. Araştırmalarda, 1 kişinin yaralandığı olayda çatışan gurupların Emrah S. ve Volkan R.'nin elebaşılıklarını yaptığı 2 çete olduğu anlaşıldı. Aynı gün düzenlenen operasyonda Emrah S.'nin adamları olduğu öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

15'i TUTUKLANDI

Organize Polisi, Volkan R. gurubuna saldıran ve” Arap Emrah” lakabıyla tanınan Emrah S.'nin adamlarının ifadelerine aldı. İfadeler alındıkça ve şüphelilerin ilişkilerine bakıldıkça yeni bilgiler elde edildi. Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüp'te birçok olaya karışan çetenin suç eylemlerine kullandıkları araçları, Alibey Barajı'na attıklarını tespit etti. Alibey Barajı'ndaki aramalarda, 8 otomobil çıkarıldı. Adliye'ye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

DÖRT GÖZALTI

Emrah S.'nin adamlarının tutuklanmasıyla birlikte karşı gruba yönelik de çalışma başlatan Organize Poisi, Emrah S.'nin bir dönem Volkan R.'yle aynı şebeke içerisinde yer aldığını tespit etti. Yaralama, işyeri kurşunlama, kundaklama gibi suçlara karıştıkları anlaşılan şüphelilerin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda Volkan R. ve 9 adamı belirlendi. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için başlatılan sabah düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

RANT AYRILIĞI

Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüp'te Emrah S. ile birilikte hareket eden Volkan R.'nin 20165'de kendisine yeni bir suç gurubu oluşturdu. İddiaya göre daha sonra Emrah S. grubundan ayrıldı. Aynı bölgede uyuşturucu, yağma gibi olaylara karıştıkları iddia edilen iki grup arasında rant kavgaları yaşandı. Önce gruplar arasında karşılıklı kundaklama ve yaralama olayları yaşandı. Daha sonra ise Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak’ta iki grup arasında silahlar çekilmiş ve 3 kişi ölmüştü. Polis cinayetlerin ardından ilçedeki 7 kişilik bir uyuşturucu çetesini çökertmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “Kasten öldürme”, “Ruhsatsız silah bulundurmak”, “Tehdit” ve “Yaralama” suçlarından dava açıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ilk duruşması görülecekti. Ancak duruşma öncesi iki grup arasında saat 11.00 sıralarında adliye önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı.