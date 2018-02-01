AFAD’ın yardımlarını unutmadılar, bebeğe ‘Afad’ ismini verdiler

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden 14 gün sonra dünyaya gelen ve ailesi tarafından 'Afad' ismi verilen 1 yaşındaki erkek bebeği ziyaret etti. Dede Şerafettin Yavuz, "Oğluma zor zamanlarda AFAD´ın yardımcı olduğunu hatırlatıp, çocuğun adını unutulmaması için 'Afad' koymayı önerdim. Oğlum da beni kırmadı. Nüfus müdürü de şaşırdı" dedi.

Ayvacık ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden 2 hafta sonra, Gülpınar köyünde yaşayan Şaban Yavuz (37) ve Söylemez Yavuz (35) çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Şerafettin Yavuz (69), AFAD ekiplerinin deprem sonrasında kendilerine verdiği büyük destek nedeniyle bebeğin isminin ‘Afad’ olmasını önerdi. Çift de dedenin önerisini kabul edip, bebeğe ‘Afad’ adını verdi.

Depremden bir yıl sonra AFAD Müdürü Levent Yılmaz, Gülpınar köyünde yaşayan Şaban Yavuz ve Söylemez Yavuz çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Afad Yavuz’u ziyaret edip, bebeğe çeşitli hediyeler verdi. Dede Şerafettin Yavuz, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılardan etkilendikleri için çocuğun ismini ‘Afad’ koyduklarını söyledi. Geçen yıl gelininin hamiliğinin son dönemlerinde büyük depremler olduğunu belirten Şerafettin Yavuz, şunları söyledi:

“Depremlerde bize AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri başta barınacak yer ve yemek olmak üzere kıyafetimize kadar bize ve buradaki halka yardımcı oldu. Depremlerin olduğu süreçte yağmurlu ve soğuk bir havada torunum dünyaya geldi. Adını ne koyalım diye düşündük. Ben de oğluma zor zamanlarda AFAD´ın yardımcı olduğunu hatırlatıp, çocuğun adını unutulmaması için ‘Afad’ koymayı önerdim. Oğlum da beni kırmadı ve çocuğun adını ‘Afad’ koyduk. Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğimizde nüfus müdürü de şaşırdı. Bu arada devletimize ve AFAD ekiplerimize deprem zamanında yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim.”

Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz ise “Deprem sonrası yaptığımız çalışmalar sonrasında, bölgede ‘Afad’ isimli bir çocuğun dünyaya geldiğini 3-4 ay sonra öğrendik. Bu arada iyileştirme çalışmalarımız vardı. Bugün de bebeğimizi ziyarete geldik. Biz ‘Afad’ isimli bir bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı memnun olduk. O dönemlerde deprem bölgesinde çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda AFAD´cı olacağım diyorlardı ve bu bizi memnun ediyordu” dedi. (DHA)