Hulusi Akar havadan denetledi

TSK’nın Twitter hesabından bugün yapılan bir son dakika açıklaması dikkat çekti. Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir” denildi.

TSK’dan Afrin’e yönelik başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” ile ilgili 21. gün açıklamasın şunlar kaydediydi “Harekat kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir.” denildi.

BARIŞ KARTALI

TSK’nın komuta kademesininin bölgeye Northrop Grumman imalatı Barış Kartalı isimli özel bir radar taşıyan uçakla gittikleri öğrenildi. Barış Kartalı’nın radarı, 350 kilometre menzili içinde aynı anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor. Radarları sayesinde çok alçaktan, çok düşük süratle uçan insansız hava araçları bile tespit edilebiliyor. Uçak elektronik karıştırma ve şaşırtma yapabiliyor. Havada yakıt ikmaliyle 24 saat görevde kalabiliyor.