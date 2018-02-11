Afrin’den son dakika haberi: TSK’dan flaş açıklama: 23. günde…

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur" denildi. Açıklamada haerkat kapsamında Hacı İskender köyünün teröristlerden temizlendiği de duyuruldu.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 23. gününde öldürülen terörist sayısı 1266’ya yükselirken bir köy daha terörsitlerden temizlendi. TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur.”







İLGİLİ HABER Ciğerimiz yandı! Afrin'de 11 şehit 11 yaralı

AFRİN’DE SON DURUMCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir askeri helikopterin düşürüldüğünü ve karşılığının kat kat ödetileceğini açıklamasının ardından sınır bölgesinde konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlardan Afrin'e yoğun atışlar yapıldı. Bölgede karada ve havadaki askeri hareketlilik de dikkat çekti. Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı.

MEVZİLER VURULDU

İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile jetler tarafından ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü. (AJANSLAR)