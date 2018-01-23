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Son dakika! Dikkat çeken detay! Afrin operasyonunda son durum: Sözcü ekibi sıfır noktasında…

Sözcü ekibi, Hassa sınırında operasyondan dönen tankları görüntüledi. Mehmetçiğin tankları üzerine operasyona da adını veren zeytin dallarının asıldığı görüldü.

Bora ERDİN
13:1423 Ocak 2018
Haberler Gündem
Son dakika! Dikkat çeken detay! Afrin operasyonunda son durum: Sözcü ekibi sıfır noktasında…
Sözcü ekibi, Hassa sınırında operasyondan dönen tankları görüntüledi. Mehmetçiğin tankları üzerine operasyona da adını veren zeytin dallarının asıldığı görüldü.

Jetlerimizin havadan terör yuvalarını yerle bir etmesiyle başlayan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

3 CEPHEDE MÜCADELE

Harekatta 2 yeni cephe açıldı. Tanklar Kilis Gülbaba’dan sonra Hatay Hassa’dan sınırı girerek hainleri kuşattı. El Bab’daki birliklerimiz de Azez’den Afrin’e girdi.

 

TANKLARA ZEYTİN DALI

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini ‘zırh delici toplar' ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü.
Tarihi operayonu takip etmek için bölgede bulunan Sözcü ekibi de ikmal için dönen tankları görüntüledi. Tankların ve diğer zırhlı araçların üzerinde operasyona adı verilen zeytin dallarının konulduğu gözlendi.

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Son güncelleme: 13:3323.01.2018
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