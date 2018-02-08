Afrin şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, memleketi Kilis'in Polateli ilçesi Karapınar köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

2016 yılında başladığı görevine Tunceli 4'üncü Komando Tugay'ında devam ederken geçici görevle Kilis'e gelen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25), Fırat Kalkanı Harekatı’nda dün Afrin El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırısında şehit düşmüştü. Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın yakınlarının ağıtları yürek yaktı. Şehidin annesi Gülizar Doğan ve babası Hanifi Doğan görevlilerin yardımıyla ayakta zor dururken, yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'nın cenaze namazı Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırıldı.

4 kardeşi bulunan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın bekar olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, askeri ve mülki erkan katıldı.

İHA