Erdoğan şehit Musa Özalkan’ın tabutu başında konuştu: Vasiyeti yerine getirilecek

Şehit Astsubay Musa Özalkan'ın tabutu başında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit astsubayın 'Telafer vasiyeti'ni hatırlatarak "Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz." dedi.

Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz Astsubay Musa Özalkan için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından şehidin tabutunun başında konuştu ve terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

Erdoğan “Bu operasyonu inşallah milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke, bu ülke nasıl bakmış? Buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırtmayız” dedi.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ HATIRLATTI

Şehit Özalkan’ın “Şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer’deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılması” vasiyetini hatırlatan Erdoğan “Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz.” diye konuştu.

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BAHÇELİ’NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ‘BAHÇELİ ÜSTLENDİ’ DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker, Afrin şehidinin vasiyeti için twitter’dan açıklamada bulunmuş “Afrin Şehidimiz Musa Özalkan'ın vasiyeti olan, Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir. Ruhu şad mekanı cennet olsun” demişti.