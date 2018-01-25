Afrin’de 6. gün… Afrin’de bordo bereliler kaçış yolunu kapatıyor

Mehmetçik Afrin'de planlanandan daha hızlı ilerliyor. Sınırımıza yuvalanan bölücü alçaklara darbe üstüne darbe vuruluyor... Bölgede Türkiye’ye karşı çatışan onlarca yabancı terörist var. Ama TSK, Amerikalısından İngilizine Çinlisinden Almanına kadar hainlere acımıyor, indiriyor. 214 hedef vuruldu, 287 hain öldürüldü, 19 kritik nokta ele geçirildi. Her gün yeni cephelerin açıldığı Afrin'i TSK ve ÖSO 3 taraftan kuşattı. Harekâtın 6. gününde teröristlerin olası tek kaçış yolu olan ve rejim güçlerinin elinde bulunan Tel Rifat yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, bordo berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğuya doğru harekete geçti. Öte yandan harekatta yakalanan teröristlerin Hatay'a getirildiği öğrenildi. İşte Zeytin Dalı harekatından tüm son dakika gelişmeleri...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 6'ncı gün… Mehmetçik şu ana kadar 214 hedefi yerle bir etti. 287 YPG'li haini öldürdü, 19 kritik yeri ele geçirdi.

TERÖRİSTLER ÇEMBERE ALINIYOR

Dağlık alanlarda ve vadilerde süren her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG'nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Gazete Habertürk’ten Murat Gürgen’in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşattı. Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki Tel Rifat kasabası, rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına açılıyor. Afrin'den kaçmayı planlayan teröristlerin TSK ve ÖSO güçleriyle karşılaşmadan bölgeden çıkabilmelerinin tek yolu, Tel Rifat üzerinden geçmeleri.

Teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, bordo berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. TSK'nın harekâtın ilk gününde vurduğu Minnag Askeri Havaalanı da bu bölgede bulunuyor. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki PYD/YPG'lilere Minnag Havaalanı'nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO'nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK, Minnag Havaalanı'nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.

ÇİNLİ TERÖRİST VAR

Askerimiz, YPG'ye destek veren birçok yabancıyla da mücadele ediyor. Çünkü örgütün içinde İngiliz, Amerikan, Alman hatta Çinli teröristler bile var… Hepsi Mehmetçikle çatışıyor.

İNGİLİZLER ŞOKTA

Nitekim İngiliz Times Gazetesi, PKK uzantısı YPG terör örgütünün içinde yer alan İngilizlerin, İngiltere hükümetini zora soktuğunu belirtti. Ayrıca yeni katılımlar olduğunu yazdı…

ÇATIŞMA BÖLGESİNDE 2 ŞEHİDİMİZ VAR

Bu arada, TSK tarafından yapılan bilgilendirmede şehit olan 2 askerimizin naaşına ulaşılamadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.”

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İKİ İLÇEYE GİRİŞ YASAKLANDI

Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 Mehmetçik Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği, yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca ‘Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Bu gelişme üzerine dün sabah saat 08.00'den itibaren sınır bölgesine gazeteciler ile vatandaşların girişine izin verilmedi.

TRUMP'LA GERGİN GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede ABD'nin PYD/YPG'ye silah desteğine son vermesi gerektiğini tekrarladı.

AFRİN’DE 7 TERÖRİST YAKALANDI, 3’Ü TUTUKLANDI

TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’de yakalanan PYD/YPG’li 7 terörist, Hatay’a getirildi. Harekatın 4’üncü günü, 23 Ocak’ta, yakalanıp Hassa’ya getirilen 3 terörist, bugün mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Reyhanlı’ya getirilen PYD/YPG’li 4 teröristin ise güvenlik birimlerindeki sorgusunun devam ettiği belirtildi. Reyhanlı’da sorguları süren 4 teröristin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.