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Afrin’de ikinci şehit

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu piyade üst teğmen Oğuz Kaan Usta'nın Afrin'de şehit olduğunu duyurdu.

14:3823 Ocak 2018
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Afrin’de ikinci şehit
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu piyade üst teğmen Oğuz Kaan Usta'nın Afrin'de şehit olduğunu duyurdu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter hesabından, “Vatanımızın bekası için Afrin’de  ‘Zeytin Dali Harekatı'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen  Oğuz Kaan Usta’yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.  Milletimizin başı sağolsun.” yazısı ile paylaştı.

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Son güncelleme: 14:4623.01.2018
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