TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Afrin'in kuzeyindeki pek çok noktayı terörden temizledi. Alınan son noktalarla birlikte Azez-Cerablus hattında kuzey cephesi birleştirildi ve Kilis'in karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla teması kesildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yol açıldı. Böylece Azez – Bülbül arası birleştirilmiş oldu. Öte yandan harekat kapsamında sabah saatlerinden bu yana 9 köy de teröristlerden temizlendi.

TSK ve ÖSO, Afrin’in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti. Bugün Afrin’in kuzeyindeki pek çok nokta alınarak, Azez-Cerablus hattında kuzey cephesi birleştirildi.

DARMIK’TA MAYIN PATLADI: 10 ÖSO’LU YARALI

Suriye’nin Afrin bölgesinde ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ devam ederken, Darmık Dağı’nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 10 mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DARMIK VE ÇEVRESİ BOMBALANIYOR

Bu arada, Darmık Dağı çevresindeki terör örgütü hedefleri, karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alındı. Bombalanan bölgeden duman yükseldiği görüldü.