Afrin’de son durum! TSK’nın temizlediği 9 köy hilal oluşturdu

Afrin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan ÖSO birlikleri ile Türkiye'nin Kilis sınırında son olarak 9 köy teröristlerden temizlendi. Suriye'nin Azez bölgesinden Şeyh Horoz, Bülbül Şenkal bölgelerinde hızla ilerleyen ÖSO birlikleri Kavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek, Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini de alarak Bülbül bölgesi ile Raco bölgesini birleştirmiş oldu ve böylelikle Türkiye'nin Afrin sınırlarında 'Hilal' oluştu.

Afrin operasyonunda son durum ne? Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de yer aldığı Zeytin Dalı Hareketı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin’deki Bülbül ve Raco bölgesinin birleşmisinin ardından Türkiye’nin Afrin sınırlarında ‘Hilal’ oluştu. Bülbül bölgesindeki yer alan Ömer köyünün teröristlerden temizlenmesinin ardından TSK ve ÖSO güçleri ilerleyişinin sürdürürken bölgedeki hareketlilik görüntülendi.

Suriye’nin Azez bölgesinden Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için yola çıkan ÖSO birliklerinin hattın birleştirilmesinin ardından artık bölgeye; Türkiye girmeyerek teöristlerden temizlenen bölgelerden geçerek sevkiyat yapacağı öğrenildi. İlerleyen günlerde Şeyh El Hadid bölgesi ile Cinderes bölgesi arasındaki bölgenin de ele geçirilmesinin ardından tüm cepler kapanarak teröristlerin Türkiye sınırları ile teması tamamen kesilmiş olması bekleniyor.

AFRİN’DE SON DURUM: HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Son olarak Bülbül bölgesindeki Ömerli köyünü teröristlerden temizlendi. Bölgedeki askeri hareketlilik DHA tarafından görüntülendi. Şiddetli çatışmaların köyde güvenliği sağlamaya çalışan ÖSO birliklerine zaman zaman teröristler tarafından havan topu saldırıları düzenlendi. Havanların ormanlık alana isabet alması sonucu bölgede yanın çıktığı görüldü.Ormanlık alandaki bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sürüdürülen operasyonlarda terör mevzileri ateş altına alındı.

Bölgede görev yapan ÖSO birliklerine Azez halkı tarafından günlük 3 öğün yemek ve içecek desteğini sağlanıyor. Geceleri ÖSO birlikleri teröristlerden temizlenen köy ve kasabalarda konuşlanıyor, bölgenin soğuk hava şartlarına rağmen ele geçirilen mevzileri tutmaya çalıştıkları belirtildi. Teröristlerin bölgede bıraktığı mühimmat ve malzemeler gerekli kontrollerin ardından yeniden teröristlere karşı kullanılıyor.

ÖSO KOMUTANLARI: HEDEF AFRİN

ÖSO yetkilileri Afrin’e yönelik operasyonların hız kazandığını ve Azez ile Bülbül bölgesinin birleştirilerek 9 köyün ele geçirilmesinin ardından Bülbül ile Raco bölgesi arasında Türkiye sınırında bulunan 7 köyün daha ele geçirildiğini bildirdi. Hedeflerden birisinin ise Türkiye’nin Reyhanlı bölümüne denk gelen ve son cep boşluğunda bulunan terörist mevzileri olduğu belirtildi. Bu son cebinde birleştirilmesi ile birlikte artık teröristlerin Türkiye sınırlarındaki Reyhanlı’dan Kilis’e kadar olan tüm sınır bölgelerindeki alanların tamamı ile ele geçirileceği belirtildi. ÖSO komutanları, Afrin merkezin alınmasının böylelikle daha kolay olacağını açıkladı.

Suriye’nin Azez bölgesi ve ona yakın olan bölgelerde de sık sık Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterileri düzenleniyor. 3 yıldızlı Özgür Suriye bayraklarından çok Türk bayrakları yollarda, elleri silah tutan ÖSO güçlerinin araçlarında dalgalanıyor. Bölgeye intikal eden Türk askerlerine sevgi gösterilerinde bulunuluyor.

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İRAN’DAN AFRİN AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE GÖRÜŞ FARKLILIĞIMIZ VAR

Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Suriye konusunda Türkiye’yle bazı konularda görüş farklılığımız var, ancak önemli olan iki ülkenin birlikte çalışmasıdır” dedi.

Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği askeri harekâta ilişkin İran ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Kasımi, “Suriye konusunda sürekli Türkiye’yle irtibat halindeyiz; bazı konularda aramızda görüş birliği, bazı konularda görüş farklılığı mevcuttur ancak önemli olan birlikte çalışmamızdır” dedi.

Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının geçen günlerde Suriye konusunda telefonda görüştüğünü belirten İranlı Sözcü, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önümüzdeki aylarda Türkiye’de bir araya gelecek. Üç ülke dışişleri bakanlarının da Astana sürecine ilişkin görüşmesi olacak. Bu görüşmeler anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olup, Suriye’de huzurun sağlanmasında yardımcı olacak” diye ekledi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON AFRİN’İ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü. Görüşmede Afrin operasyonu ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldılar. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.

Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını yinelediler.

DHA