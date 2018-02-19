Afrin’de son durum: Zeytin Dalı harekatında 31. gün, 1641 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı harekatında bir ay tamamlandı ve art arda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Afrin´in Şerran beldesi bölgesindeki 3 köy daha terör örgütü PKK/PYD´den kurtarılarak, özgürleştirildi. 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği Afrin harekâtında, 1641 terörist ise etkisiz hale getirildi. İşte Afrin'de son durum...

Alınan son haberlere göre, Suriye’nin Afrin kentine bağlı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Cinderes bölgesinde belirlenen terör örgütü hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından karadan hedef alındı. Öte yandan sabah saatlerinde, çatışmaların ardından ele geçirilen Afrin’in Şerran beldesine bağlı İkidam, Mersav ve Şiltah köyleri görüntülendi. Teröristlerden arındırılan köylerde, patlayıcı arama ve imha çalışmaları sürdürülüyor. Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Herakatı'nın 31. gününde belirlenen son duruma göre 1641 terörist etkisiz hale getirildi.

AFRİN’DE 1 AY GERİDE KALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 31’inci güne girildi. 1 ayın geride kaldığı harekât kapsamında 320 kilometrekarelik karasal alanda güvenlik sağlanırken, 372 yerleşim yerinden aralarında stratejik noktaların da bulunduğu 70’i terör örgütlerinden arındırıldı, 1641 terörist ise etkisiz hale getirildi. 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtta, çatışmalar ile 100’ü aşkın roket ve füzeli saldırılarda 170’i asker, 500 kişi de yaralandı. Yüzde 70 oranında yerli silah ve mühimmatın kullanıldığı harekâtı değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, çok zor ve değişken parametrelere rağmen herkesin gıpta ile baktığı operasyonun bir aylık sürecinde kontrol sağlanan alanın, öngörülen hedef alanın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturduğunu, bunun da bu tür harekâtlarda çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda birinci aya girdi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 72 savaş uçağının, teröristlere ait belirlenen ilk 18 hedefi havadan bombalamasıyla başlayan harekât, karadan da ateş destek vasıtaları ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle 108 hedefin, 113’ünün bombalanmasıyla devam etti.

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YÜZDE 70 YERLİ SİLAH VE MÜHİMMAT KULLANILIYOR

Harekâtın en önemli bölümünü yerli ve milli imkânlarla üretilen silah ve mühimmatlar oluşturuyor. Yüzde 70’i yerli silah ve mühimmatlar kullanılarak sürdürülen harekâtta, Türkiye’de son teknolojiyle üretilen savunma sistemleri etkin ve önemli rol üstleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve yerli üretim; fırtına obüsleri, Fırat tank, atılgan, zıpkın, çok namlulu roketatarlar, milli piyade tüfeği, Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA), ANKA İHA, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB2, çok namlulu roket atar, zırhlı personel taşıyıcılar, hassas güdüm kiti, lazer güdümlü füze L-UMTAS, tanksavar füze, KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi ve radar, cirit ve Hassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) seyir füzeleri, hava savunma sistemleri ile mini akıllı mühimmatlar ve ATAK helikopteri bölgede terör örgütleriyle mücadelede kullanılıyor.

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3 KÖY DAHA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

TSK) sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin´in Şerran beldesi bölgesindeki 3 köy daha terör örgütü PKK/PYD´den kurtarılarak, özgürleştirildi.

TSK tarafından ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta, terör örgütü PKK/PYD´den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları sağlarken, TSK birlikleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere doğru ilerleyişini sürdürüyor. Sabah çatışmaların ardından Afrin´in Şerran beldesine bağlı İkidam, Mersav ve Şiltah köyleri, PKK/PYD´den alındı. Teröristlerden arındırılan 3 köyde, patlayıcı arama ve imha etme çalışmalarına başlanırken, TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.