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Afrin’deki hedeflere bomba yağdı

Hatay-Suriye sınırında askeri helikopterin düşürülmesinin ardından Hatay'ın Cilvegözü ilçesi Oğulpınar sınır karakolunda konuşlu fırtına obüs ve çok namlulu roketatarlar ile Afrin'deki terör hedefleri top atışına tutuldu.

16:1810 Şubat 2018
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Afrin’deki hedeflere bomba yağdı
Hatay-Suriye sınırında askeri helikopterin düşürülmesinin ardından Hatay'ın Cilvegözü ilçesi Oğulpınar sınır karakolunda konuşlu fırtına obüs ve çok namlulu roketatarlar ile Afrin'deki terör hedefleri top atışına tutuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün bir askeri helikopterin düşürüldüğünü ve karşılığının kat kat ödetileceğini açıklamasının ardından sınır bölgesinde konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlardan Afrin’e yoğun atışlar yapıldı. Bölgede karada ve havadaki askeri hareketlilik de dikkat çekti.

Son güncelleme: 16:2510.02.2018
SIRADAKİ HABER
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