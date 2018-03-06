Afrin’deki sızma girişiminde böyle etkisiz hale getirildiler

Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar dün gece Afrin'de teröristlerin bir sızma girişiminin görüntülerini paylaştı.

Ağar sosyal medya hesapları üzerinden Afrin operasyonu ile ilgili çarpıcı görüntüler yayınlamaya devam ediyor.

Terör uzmanı Ağar son olarak Afrin’deki Türk birliklerine gece yapılan bir sızma girişiminin videosunu paylaştı. Görüntülerde anında fark edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Ağar görüntüleri “Dün gece… Afrin karasalında baskın için sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristlerin, sızmış unsurlarımıza yan vermesiyle ortaya çıkan durum.” ifadeleriyle paylaştı.