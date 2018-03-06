Afrin’den acı haber! Şehit sayısı 9’a çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde 1083 rakımlı Kel Tepe'deki hain pusuda yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Demir'le birlikte şehit sayısı 9'a yükseldi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. bugün saat 11.00 sıralarında şehit olan Demir’in acı haberi Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir’in ise Ankara’da bulunduğu belirtildi. Şehidin naaşının bugün saat 18.00’de Dalaman Devlet Hastanesi’ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi’ndeki Naldöken Mezarlığı’nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

MÜZİK DİNLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda çıkan çatışmada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fuat Demir’in, müzik dinlerken kendi çektiği görüntüleri ortaya çıktı. Demir’in, ‘Seni Ben Unutmak İstemedim ki’, ‘Gel Gel’, ‘Sınırımız Gökyüzü’, ve ‘Aşkın Mevsimi Olmaz ki’ şarkılarını cep telefonundan dinleyerek, ritim tutup, eşlik ettiği görüldü.

Şehidin, Muğla’nın Dalaman ilçesindeki tek katlı baba evine Türk bayrağı asıldı.