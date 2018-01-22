Zeytin Dalı operasyonunda 3. gün… Afrin’den son dakika haberleri peş peşe geliyor! Temizliğe başladık! Asker bir bir vuruyor…

Mehmetçik dün Suriye sınırını geçerek Afrin’e kara harekatı başlattı... Bölge, ABD’nin maşası olan PKK-YPG ile IŞİD’den temizlenecek. Top ve tanklarımız bölgenin Kandil’i olarak bilinen ve tünellerle depoların bulunduğu Parsa Dağı’nı yerle bir etti... YPG’nin elindeki 11 köy alındı. Sıfır noktasında tankçı birliklerimizin manevraları da yoğunlaştı. Sözcü ekibi Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasından gelişmeleri izliyor... Bölgeden gelişmeleri değerlendiren Sözcü'den Bora Erdin, tarihi yanında duygu dolu anlar da yaşadı. İşte Zeytin Dalı harekatından son dakika gelişmeleri...

Bora Erdin/Kubilay Altuğ



Mehmetçik dün sabah 11.05'te, kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler ile Gülbaba mevkiinden Suriye'ye girdi. YPG'li hainler çil yavrusu gibi dağıldı… Sivil halka bir şey olmaması için özel hassasiyet gösteren askerlerimiz, hainlerin inlerini başlarına yıktı. Zeytin Dalı Harekatı'na muhalefet ve NATO'dan tam destek geldi…

Operasyonun 3. gününde dakika dakika yaşananlar…





13:15 Tanklarımız Hatay’ın Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına konuşlanmaya başladı…

Sözcü TV ekibi de Hassa bölgesindeki manevraya ve ÖSO güçlerinin Afrin’e geçişlerine tanıklık etti. Bölgeden gelişmeleri değerlendiren Bora Erdin, tarihi yanında duygu dolu anlar da yaşadı. Erdin tanklarımızın ardından Mehmetçiğe “Allah ayağınıza taş değdirmesin” diye seslendi…

13:00/ Tanklarımız manevraya yapmaya başladı.

11:00 / ÖSO’nun bölgedeki ilerleyişi sürüyor…



10:30 / ÖSO güçlerinin ele geçirdiği köy sayısı 11’e yükseldi.

05:00 / Azez’de ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal’dan alınan bilgilere göre, ÖSO’ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

01:20 / Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk silahlı Kuvvetleri, YPG’ye ait hedefleri, hava kuvvetleri ile karadan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile vurdu. Askeri kaynaklar ÇNRA’ların bu operasyonda hedeflerin imha edilmesinde önemli başarılar kazandığını belirttiler.

GÜNDEMDE ZEYTİN DALI VAR

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gündem maddeleri arasında ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştireceği konuşma var. Saat 14:00’da başlayacak konuşma ile aynı saatte Çankaya Köşkü’de de kritik bir toplantı gerçekleşecek. Başbakan Binali Yıldırım, Afrin harekatı kapsamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacak. Yıldırım bu görüşmenin ardından 15:00’de başlayacak olan Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı başlayacak.

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Hedefleri vura vura gidiyorlar

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde 5 kilometrelik alanı ve 9 köyü PKK'lılardan temizledi. TSK terör yuvalarını hem karadan hem de havadan vurdu.

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolü altında olan Afrin'in temizlenmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” tüm hızıyla sürüyor.

Önceki gün obüs atışları ve hava saldırılarıyla start alan harekatın ikinci gününde, Hatay'ın Hassa İlçesi'ne konuşlandırılan toplar, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar, PYD'li militanların yuvalandığı gözlem noktalarını yerle bir etti. Afrin ve çevresi yoğun ateş altına alındı. Bu kapsamda 153 hedef başarıyla imha edildi.

Dün sabah saatlerinde ise TSK komutasındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), öncü birlik olarak Kilis'in Gülbaba Kasabası'ndan Suriye'ye girerek kara operasyonu başlattı. Özel Kuvvetler ile Bordo Bereliler de harekata katıldı.

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JETLERİMİZ SIĞINACAK İN BIRAKMADI

ZEYTİN DALI Harekatı'nı önceki gün El Bab'da şehit düşen 72 kahramanı temsil eden 72 jetimiz başlattı. İlk gün 108 hedef vuruldu. Dün de, aralarında Kaplan Filo'nun da olduğu 32 F-16'mız 45 hedefi yerle bir etti.

LAZER GÜDÜMLÜ FÜZE

Hedeflerin insansız hava araçlarıyla işaretlendiği ve F-16'ların attığı lazer güdümlü bombalarla vuruldukları öğrenildi. ‘Lantern' adı verilen gece görüş kabiliyetine sahip F-16'ların da aralarında olduğu savaş jetleri hedeflere bomba yağdırdı.

Güdümlü bombalar arasında nüfuz edici bombalar da bulunuyor. Uçakların havada yakıt ikmali için bir tanker uçağı ile havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da (AWACS) harekat boyunca görev yaptı. Harekatın 2 ile 3 ay arasında tamamlanması bekleniyor.

Hulusi Akar ve komutanlar sınıra gitti, moral verdi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Sınır hattındaki birlikleri ve mühimmatları denetleyen Akar, Mehmetçiğe de moral verdi.

Akar, bir gözlem noktasından Afrin'de devam eden operasyonları da takip etti. Akar'ın harekatı Ankara'daki karargahta yöneteceği ifade edildi.

İRANLA GÖRÜŞME

Öte yandan “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Muhammed Bakıri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

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CHP’DEN TAM DESTEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dualı destek: Allah askerimize yardımcı olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da katıldığı bir etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekata tam destek verdi. Kılıçdaroğlu, “Biz burada konuşurken Afrin'de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terörün olmasını istemeyiz.Hiçbir ülkede acının, kanın, gözyaşı nın olmasını istemiyoruz.

Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize, sadece ve sadece şimdilik, şu dileklerde bulunabiliriz: Allah onların yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN HUZURU…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da harekatla ilgili sosyal medyadan çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirten Tezcan, “Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur. ‘Zeytin Dalı' Harekatı atılması gereken bir adımdı. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin” dedi.

Hainler Kilis ve Reyhanlı'da sivillere roketle saldırdı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmesinin ardından PKK, roketatarlı saldırılar düzenlemeye başladı.

Kara harekatının başlatıldığı sırada, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne Afrin bölgesinden 11 roket atıldı. Roketlerden 9'u ilçe merkezine, ikisi ise boş araziye düşerek infilak etti. Kent merkezinde birkaç araç ve bir binanın çatısında hasar oluştu. Saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıda çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Kilis de benzer bir hain saldırının hedefi oldu. PKK/YPG mevzilerinden önceki gece peş peşe ateşlenen 4 roket, Kilis'e düştü. Roketler, 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda bir kadın yaralandı. Patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Angajman kuralları gereği Türk Ordusu atılan roketlere misli ile cevap verdi. ÇNRA'larla yapılan ateşle Reyhanlı'ya roket atan iki hedefin imha edildiği açıklandı.

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