Afrin’in tapusu Türkiye’de çıktı

Mehmetçik Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’in 100’ün üzerinde köyünü PKK/YPG’den temizledi. İşte teröristlerden kurtarılan o köylerin birçoğunun tapusu Uşak eski Vali Yardımcısı, Kahramanmaraş Hukuk İşleri Müdürü Taner Genç’in ailesine ait.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”yla birlikte kamuoyu Afrin ile kasabalarından biri olan Cinderes'i ve köylerini öğrendi. Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki köyler birer birer teröristlerden temizlenirken, kurtarılan o köylerin tapusunun, Uşak Vali yardımcılığından Kahramanmaraş Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atanan Taner Genç'te olduğu ortaya çıktı. Taner Genç, SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

AŞİRETLERİN SÜRGÜN YERİ: Halep, Rakka, Afrin asırlarca Türk hakimiyeti altında kaldı. Rakka, Osmanlı devletiyle ters düşen Avşarlar, Beydilliler, Bayatlar gibi Türkmen aşiretlerinin sürgüne gönderildiği bir yerdi. Bazı Türkmen aşiretleri de bilinçli bir şekilde uç sınır boylarına yerleştirilmiş. Bunlardan biri de hac yolunun güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiş olan Pehlivanlı Türkmen Aşireti. ‘Pehlivanlı Halep Kolu' denilen aşiretin mensupları bugünkü Suriye topraklarında özellikle Halep, Afrin civarında çok büyük bir beylik sürmekteydi.

SINIR YENİDEN ÇİZİLİNCE: Bugün Afrin askeri harekatının devam ettiği Cinderes ve çevresindeki tüm köyler bu Türkmen aşiretinin özel mülkü ve yaşam alanıydı. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Suriye toprakları Fransız ve İngilizler arasında paylaşıldı. Kuzey Suriye ve bugünkü Hatay topraklarında Fransızlar egemen oldu. Atatürk'ün bağımsızlık çabalarıyla Hatay önce bağımsız bir devlet oldu. Sonrasında Türkiye'ye iltihak etti ve yeni Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında sınır çizgiler i belirlendi.

KÖY ORTASINDAN SINIR: Yeni sınıra göre ‘Genç Ağalar' olarak bilinen ailemize ait Afrin'e bağlı çok büyük araziler ve köyler, Türkiye'nin sınırları dışında kalmıştı. Hatta Reyhanlı sınırları içinde yer alan köyümüz Hamamat'ın tam ortasından sınır teli çekilmişti. Dedelerimizin mezarları bile sınırın öte tarafında kalmıştı. Bu şekilde yaklaşık yirmi köy ve arazileri elimizden çıkmış oldu. Genç Ailesi'nin büyük dedeleri Ömer Ağa'dan başlayarak Süleyman Ağa, Abidin Ağa ve babamız Süreyya Genç'e ait olan bu topraklar, Genç Ailesi'ne ait tapulu topraklardır. Bu ailelerin bir kısmı yine Suriye'de kaldı.

BAAS REJİMİ EL KOYDU: Suriye bağımsızlığını kazandıktan yıllar sonra Baas partisi iktidara geldi. Sosyalist bir rejim uygulamaya başladı. Suriye'de kalan ailelerin çok önemli arazilerine devlet tarafından el konuldu. Hatta konakları ve konutlarına bile el konuldu. Bu aileler Genç Ağaların amcazadeleri olan Battal Ağalar ve Haydar Ağalardı.

Dedelerimin konağına hainler yerleşti

Suriye bağımsızlığını kazandıktan yıllar sonra iktidara gelen Baas rejiminin, Genç Ailesi'ne ait tüm arazilere, Battal ve Haydar ağalara ait konaklara el koyduğunu ifade eden Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllar sonra Suriye vatandaşlarının Türkiye'de kalmış olan ve Türk vatandaşlarının Suriye'de kalmış olan arazilerini tespit ve karşılıklı olarak geri verilmesi amacıyla Türkiye-Suriye Emlak Komisyonu kuruldu. Arazilerin hak sahiplerine devri ile ilgili görüşmeler yapıldı ancak olumlu bir sonuç çıkmadı.”

Orada “Genç ağalar” denilince bugün bile herkesin bildiğini hatırlatan Vali Yardımcısı Taner Genç, şimdi Reyhanlı nüfusuna kayıtlı. Genç, köylerin teröristlerin eline geçmesine alabildiğine üzüldüğünü belirtiyor, “Bugün operasyona konu olan çoğu Afrin-Cinderes köyleri Türklerin tapulu mülküdür. Dedelerimin, amcalarımın konaklarında bugün PKK'lıların oturması çok ağrıma gidiyor” diyor.