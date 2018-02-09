Aidat isteyen yöneticiyi tanınmaz hale getirdi

İzmir’de apartman yöneticisi olduğu öğrenilen yaşlı bir adam, iddiaya göre, aidat istediği için komşusu tarafından saldırıya uğradı.

Olayda, ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.Olay, Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde bulunan birapartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.A.K. isimli bir şahıs yaklaşık 1 buçuk yıldır apartman aidatlarını ödemeyince, 70 yaşındaki apartman yöneticisi E.A., bu duruma tepki gösterdi. M.A.K.’nin aidat borcu olduğu yazılı bir kağıt hazırlayan E.A., bu kağıdı apartman girişindeki panoya astı.

Akşam saatlerinde panodaki kağıdı gören M.A.K, öfkelenerek E.A.’nın dairesine gitti. M.A.K. yaşlı adamın kapısını defalarca çaldı, fakat açan olmayınca tehditler savurarak dairesine geri döndü. Bir gün sonra markete gitmek için dairesinden çıkan E.A., apartman girişinde M.A.K. ile karşılaştı. E.A.’ya tepki gösteren M.A.K. yaşlı adama saldırdı. Şahıs dakikalarca yaşlı adamı apartman girişinde darp ederken, E.A.’nın imdadına yoldan geçen bir vatandaş yetişti. Vatandaş kavgayı ayırmaya çalışsa da şahıs yaşlı adamı darp etmeye devam etti.