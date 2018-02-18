Son dakika… Akçakale’de zırhlı askeri araç sele kapıldı! Kayıp askerler var

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise suya kapılarak, kayboldu.

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi’nde meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 4´üncü Bölük’ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu’na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2’si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2’si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.

Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı.

İŞ MAKİNELERİ GETİRİLDİ

Kayıp askerin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ederken polis ekipleri, su altı arama timi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalanra, iş makineleri de kullanılıyor. Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk’ün de inceleme yaptığı bölgede, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.

TSK’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili TSK’dan yapılan açıklamada arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şöyle denildi;

“8 Şubat 2018 tarihinde, 3'ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır.

Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir.”

Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)