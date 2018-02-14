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SP Lideri, AKP ile ittifak şartını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'yle ittifak yapma koşulunu açıkladı. Karamollaoğlu, "Bugünkü politikalarının tamamını değiştirirse ittifak yapabiliriz" dedi.

00:4214 Şubat 2018
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'yle ittifak yapma koşulunu açıkladı. Karamollaoğlu, "Bugünkü politikalarının tamamını değiştirirse ittifak yapabiliriz" dedi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu CNN Türk’te yayınlanan programa konuk oldu. Sunucu Şirin Payzın’ın “AK Parti ne yaparsa ittifakta yer almanız için sizi ikna eder?” sorusuna, Karamollaoğlu, net bir cevap verdi.

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“KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ”

SP Lideri, “Bugünkü politikalarının tamamını değiştirirse” cevabını verdi ve ekledi. “Biz kimseyle ittifak noktasına gelmeyeceğiz. Bir cephe oluşturmayacağız manasına geliyor bu. Herkesin tabanın bizim mesajımız var. Biz kendi adayımızı çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 00:4514.02.2018
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