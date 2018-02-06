AKP ile MHP arasında ‘bozkurt’ tartışması

AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın "İslam'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu'ya girmek mümkün olabilir. Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz" sözlerine tepkiler sürüyor. MHP lideri Bahçeli'nin ardından MHP il başkanları da Korkmaz'ın sözleri için ardı ardına açıklama yapmaya başladılar. İşte AKP ile MHP arasındaki 'bozkurt' krizinde son durum.

AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz’ın, bozkurt işaretini Hıristiyan Gagavuzlar’ın kullandığını ifade edip, ‘İslam’ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu’ya girmek mümkün olabilir. Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz’ paylaşımına, tepkiler sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında AKP’li vekilin bu açıklamasına tepki göstermiş ve “Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirin karalaması çok yeniyken, bir başka densiz ve bereketsiz eski milletvekili Bozkurt işaretinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu şuursuzca dile getirmiştir. Bozkurt işaretinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu söylemek için Haçlı beşiğinde sallanmak, küfrün eteğinden tutmak, Türk düşmanlarından ilik ve irade nakli yapmak yeterli olacaktır. Bugün yükselen milli duygu ve ittifak hukukunu kırmak için seferber olanlar, şunu unutmasınlar ki, Bozkurt asırlar boyunca Türk milletinin bağımsızlık umudu, zorlu anlarında uzakları yakın eden ufuk çizgisi, karanlık aydınlatan meşalesi olmuştur. Bilinsin ki; Zeytin Dalı Harekatı’na Bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak, fedakarlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce Bozkurt hazır beklemektedir. Eğer yeri gelirse ben de bir Bozkurt gibi, en ön safta Afrin’e gider, gerekirse ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir Devlet sözüdür” dedi.

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“ALBÜMÜ ÇIKACAK SANATÇI MİSALİ”

AKP’li vekilin sözlerine bir tehki de MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil’de geldi. Evcil, “Albümü çıkacak sanatçı misali ülke gündemini meşgul etmiştir” dedi. MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil de söz konuşu paylaşıma tepki göstererek yaptığı açıklamada, “Milliyetçi, Ülkücü harekete karşı saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir. Bu defada eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, bozkurt işareti çıkışı ile albümü çıkacak sanatçı misali ülke gündemini meşgul etmiştir. Ömrü hayatında Türk tarihi ile ilgili tek bir kitap bile okumamış olan bu şahsiyetin yapmış olduğu açıklamalar ciddiye alınmamalıdır. AK parti içerisinde çöreklenen bu ve benzeri zihniyeti taşıyan insanlar bir an önce temizlenmelidir” dedi.

Adem Evcil, bu şekilde açıklamaların milli birliğe zarar verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Hollanda´nın Türkiye´ye uygulamış olduğu siyasi ambargoyu portakal bıçaklayarak kınayan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan zihniyet de odur. Kızıl Elma ülküsünden anladığı, Cuma Namazı çıkışı kırmızı elma dağıtmak olan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan dil odur. Böylesine ateş çemberinden geçtiğimiz şu günlerde böylesine yakışıksız açıklamalar milli birliğimize zarar vermekte milli mutabakatı oluşturan unsurları kırmaktadırlar.”

NE OLMUŞTU?

AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz, sosyal medya hesabından bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, ‘Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam’ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu’ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi’ diye paylaşımda bulundu. Korkmaz, tepkiler üzerine paylaşımını bir süre sonra sildi. Paylaşımın ardından MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz bu yaplaşıma tepki göstermişti.