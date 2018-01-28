AKP-MHP yerelde ‘Çatı aday’ formülüne başvuracak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak hareket etme kararı alan AKP ve MHP, ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Kurulan Milli Mutabakat Komisyonu yasal engelleri ortadan kaldırmak için iki yasada değişikliğe gidecek. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmalar, genel başkanlara sunulacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutabakata varan AKP ve MHP, 30 Mart yerel seçimleri için de işbirliğine gitmeyi düşünüyor. İki partinin bunun için de çatı adayı formülüne başvuracağı belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte hareket etme kararının ardından partiler bir komisyon kurup gerekli çalışmalara başladı. Hazırlıklarda sona gelen komisyon yapılan düzenlemeleri genel başkanlara sunup onaylarını bekleyecek. İki parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları birlikte hareket etme kararını yerel seçimlerde de sürdürmeyi düşünüyor.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya’nın haberine göre, iki parti yerelde ittifakın hayata nasıl geçeceği üzerindeki çalışmalara başladı. Bunun için bazı seçenekler oluşturuldu.

İLGİLİ HABER AKP-MHP İttifak Komsiyonu ilk kez toplandı

ÇATI ADAY FORMÜLÜ

İki partinin ele aldığı seçeneklerden en dikkat çekeni “çatı aday” formülü.Bu kapsamda iki partinin, bir aday üzerinde uzlaşması ve onu ortak aday olarak göstermesi bekleniyor. Formül hayata geçerse, AKP’li ve MHP’li seçmen, belediye başkanlığı için tek adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise tercihini kendi partisinden yana kullanabilecek. Partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek.

İLGİLİ HABER Ankara'dan son dakika haberi... AKP-MHP ittifak görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

“OY PUSULASINA KAÇ MÜHÜR BASILACAK?”

Birlikte yapılması öngörülen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik ittifakın nasıl gerçekleşeceği sorusu da yanıtını bulmak üzere. Siyasi Partiler Yasası 90. Madde ile Milletvekilli Seçim Yasası 16. Maddede değişiklik yapılacak ve ittifakın önündeki yasal engel ortadan kalkacak. Seçime birlikte girecek partilerin tüzel kişiliği korunacak. Ancak “oy pusulasına kaç mühür basılacak?” sorusu şu an için yanıtsız. Komisyon mesaisi sırasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP – MHP ittifakının oy pusulasında nasıl yer alacağının da tartışıldığı ancak AKP’li ve MHP’li üyelerin son kararını vermediği öğrenildi.