AKP-MHP yerelde ‘Çatı aday’ formülüne başvuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte hareket etme kararının ardından partiler bir komisyon kurup gerekli çalışmalara başladı. Hazırlıklarda sona gelen komisyon yapılan düzenlemeleri genel başkanlara sunup onaylarını bekleyecek. İki parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları birlikte hareket etme kararını yerel seçimlerde de sürdürmeyi düşünüyor.
CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya’nın haberine göre, iki parti yerelde ittifakın hayata nasıl geçeceği üzerindeki çalışmalara başladı. Bunun için bazı seçenekler oluşturuldu.
ÇATI ADAY FORMÜLÜ
İki partinin ele aldığı seçeneklerden en dikkat çekeni “çatı aday” formülü.Bu kapsamda iki partinin, bir aday üzerinde uzlaşması ve onu ortak aday olarak göstermesi bekleniyor. Formül hayata geçerse, AKP’li ve MHP’li seçmen, belediye başkanlığı için tek adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise tercihini kendi partisinden yana kullanabilecek. Partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek.
“OY PUSULASINA KAÇ MÜHÜR BASILACAK?”
Birlikte yapılması öngörülen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik ittifakın nasıl gerçekleşeceği sorusu da yanıtını bulmak üzere. Siyasi Partiler Yasası 90. Madde ile Milletvekilli Seçim Yasası 16. Maddede değişiklik yapılacak ve ittifakın önündeki yasal engel ortadan kalkacak. Seçime birlikte girecek partilerin tüzel kişiliği korunacak. Ancak “oy pusulasına kaç mühür basılacak?” sorusu şu an için yanıtsız. Komisyon mesaisi sırasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP – MHP ittifakının oy pusulasında nasıl yer alacağının da tartışıldığı ancak AKP’li ve MHP’li üyelerin son kararını vermediği öğrenildi.