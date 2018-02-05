AKP projesine ‘İYİ Parti’ ayarı

Manisa’nın AKP’li Şehzadeler Belediyesi’nin sosyal yardım projesine 'İYİ Parti ayarı' yapıldı. 2016 yılında AKP’li belediye tarafından başlatılan ‘İyi Bank Gıda Bankası’ isimli yoksullara yardım projesinin adı, İYİ Parti nedeniyle değiştirildi. İyi Bank Gıda Bankası ‘İyilik Bank Gıda Bankası’ oldu, tabelası da değiştirildi.

Şehzadeler İYİ Parti İlçe Başkanı Güldane Dörtbudak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “AKP'li Belediye partimizin adından bile korkuyor, hazmedemiyor” dedi ve ”Şehzadeler ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlara hizmet vermek amaçlı olan bu gıda bankasının adı İYİ Parti'nin kuruluşu ve Manisa Teşkilatlanmasının hızlı ve emin adımlarla başlamasından dolayı geçen ay değiştirildi. Tebessüm ile karşıladığımız bu durum ne kadar güçlü ve cesur adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir. Korkmayın, bırakın ‘İYİ’ kalsın” dedi.

İYİLİK BANK KARTI

İyilik Bank projesinde AKP'li belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kart ile vatandaşlar İyi Bank Gıda Bankasından ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Dört çocuklu bir ailenin kartına 70 TL kredi yükleniyor. Aile bu karttaki kredi ile İYİ Bank'tan alışveriş yapabiliyor.

İyi Bank’ın 2016 yılındaki açılışını AKP’li vekiller Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, İsmail Bilen, AKP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, dönemin Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra AKP'li il ve ilçe yöneticileri yapmıştı.

Geçtiğimiz Aralık ayında da Ankara Esenboğa Havalimanında yaklaşık 11 yıldır bulunan ve ön yüzünde Türkçe “İyi Uçuşlar”, arka yüzünde ise İngilizce “Good Flight” yazan afişler birer birer indirilmiş ve değiştirilmişti. Bu değişiklik de Meral Akşener’in kurduğu partinin ismine bağlanmıştı.