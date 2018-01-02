AKP’den Meral Akşener’in iddiaları ve Abdullah Gül’ün açıklamalarına yanıt geldi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programında gündemdeki soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün gündeme gelen, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor" iddiasına yanıt veren Ünal, "Devlet yerli yerindedir" dedi. Ünal, Abdullah Gül'ün son KHK'ya ilişkin çıkışına yönelik ise tartışmayı büyütecek sözlere imza attı. Ünal, "Abdullah Gül AK Parti'nin kurucularından değildir. Sayın Abdullah Gül, halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı değildi" ifadelerini kullandı.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Ne Oluyor?’ programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Saygı Öztürk’ün bugünkü köşesiyle gündeme gelen Meral Akşener’in iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

Öztürk bugünkü köşesinde Akşener’in, “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var’ dediğini aktarmıştı.

MAHİR ÜNAL: “İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI”

Mahir Ünal Akşener’i ‘Gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı’ yapmakla suçladı.

“Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil” diyen ünal, “Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır” ifadelerini kullandı.

“BURADA KONUŞMAYI BİLE GEREK GÖRMÜYORUM”

Böyle bir şeyi şu anda burada konuşmayı bile gerekli görmüyorum. Maalesef bu yapı abes bir iddiayı ortaya atarak kendini konuşturmayı hedef alıyordu ve görüyorsunuz konu oldu.

“TSK’YA AİT BİR ŞEY ALINMADI”

(15 – 16 Temmuz gecesi bazı silahlar el değiştirdi mi?) O gece her şey hepimizin gözü önünde yaşandı. O gecenin bir ahlakı vardı. Millet o gece, o silahları devlete teslim etti. O gece TSK’ya ait bir şeye el konulmadı, bir şey eksilmedi. Tam tersine emniyet tarafından alındı ve tekrar envantere eklendi. Millet o gece, o silahlara el koysaydı o darbeye kalkışanları infaz ederdi.

“HALKIN ÖZEL HAREKATI” YORUMU: ANAYASAYA AYKIRIYSA DEVLET ONUN KAFASINA ÇÖKER

Parti Sözcüsü Mahir Ünal “Halkın Özel Harekatı” ismiyle kurulan ‘dernekle’ ilgili de açıklama yaptı.

“Halkın Özel Harekatı” diye bir şey olabilir mi diyen Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın Özel Harekatı diye bir grup çıkıp Anayasa'ya aykırı bir şekilde bir milis olma iddiası ortaya koyduğu anda devlet onun kafasına çöker. Böyle bir şey olmaz.

Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Osmanlıyı da hatta ve hatta anayasacılığı da bunun içerisine katın. Yaptığınız düzenlemeler herhangi bir sorun çıkarırsa bu düzenlemelerle ilgili yeni düzenlemeler yaparsınız. Zaten yasa yapmak böyle bir şeydir. Bir yasal düzenleme yaparsınız daha sonra yasal düzenlemeyle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, çünkü nas değil. Nihayetinde anayasalar, yasalar süreli şeylerdir zaten. Diyelim ki buradan biz böyle bir şey öngörmüyoruz.”

ABDULLAH GÜL’ÜN ÇIKIŞI

Mahir Ünal’a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son Kanun Hükmünde Karaname’de yer alan sivillere yargı muafiyeti eleştirisine yönelik çıkışı da soruldu.

“Abdullah Gül AK Parti’nin kurucularından değildir. Kurucu milletvekillerindedir” diyerek sözlerine başlayan Ünal, şöyle devam etti:

“AK Partililer birbirleryle medya üzerinden konuşmazlar. Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında özel bir hukuk vardır. Kaldı ki Sayın Erdoğan yol arkadaşlarıyla kolay kolay yolunu ayırmaz. Sayın Abdullah Gül, halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı değildi. 7 yıl tarafsız kalmasını anlayabilirim. ama Cumhurbaşlanlığı’ndan ayrıldıktan sonra ki olaylara baktığımızda Sayın Gül’ün belli meselelerde kenarda durup hiçbir risk almadan daha steril söylemle konuşması kendi tercihidir.

“BU MESELEDE AÇIKLAMA YAPIYORSUNUZ!”

Erdoğan her konuda risk alıyor mücadele ediyor. Siz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz bu meselede bir açıklama yapıyorsunuz. Kaldı ki yaptığınız açıklama herhangi bir açıklama. Ama muğlaklık diyorsunuz. İlişkiler, pozisyon ve risk alma açısında muğlaklık biz bunları konuşmuyoruz.

Bu kavgayı hep birlikte veriyoruz. AK Parti’nin önemli bir ismi olarak AK Parti tabanı Abdullah Gül’ü bu riski alan biri olarak görmek istiyor. Üzücü olan, Cumhurbaşkanımızın üzüldüm dediği şey budur. Cumhurbaşkanımızın da doğrudan Gül’ü hedef alan bir açıklaması da söz konusu değildir.”