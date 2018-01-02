AKP’li Ünal: İran asla bir Suriye olmaz!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İran'da yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. İran'da güçlü bir devlet geleneği olduğunu vurgulayan Ünal, "İran asla bir Suriye olmaz!" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CNN Türk’te katıldığı programda konuştu. İran’da yaşanan gerginliğe değinen Ünal, İran’ın devlet yapısına dikkat çekti.

Suriye’de yaşananların İran’da yaşanmayacağına vurgu yapan Ünal, “İran asla bir Suriye olmaz. Çünkü bölgede güçlü devlet geleneği olan üç tane ülke var. Mısır, İran ve Türkiye. Bunlar zaten bölgenin de asıl belirleyici aktörleri olarak ortada. İran bölgede bağımsız hareket edebilen bir aktör.”ifadelerini kullandı.