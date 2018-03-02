Aksakallı 3 vur emri daha verdi

Özel Kuvvetler’i işgal etmek isteyen Terzi için ‘vur emri’ veren Zekai Aksakallı’nın darbe girişiminin kilit isimlerinin öldürülmesi için de talimat verdiği ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) işgal etmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi için Astsubay Ömer Halisdemir'e “Vur emri'' veren Korgeneral Zekai Aksakallı'nın 3 subay için daha aynı talimatta bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruması Astsubay Ali Taş, ‘'Zekai Paşa benden General Mehmet Partigöç'ü de vurmamı istedi'' dedi.

Genelkurmay Personel Palan ve Yönetim Daire eski Başkanı olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi ve 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin aktif isimlerinden biriydi. Genelkurmay Çatı Davası'nda tanıklık yapan Astsubay Ali Taş, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığı'nda Orgeneral Yaşar Güler'in çıkışını beklediklerini belirtti ve silah seslerini duyunca koruma ekibi olarak komuta katına çıktıklarını anlattı. Burada kendilerini karşılayan askerlerin tatbikat olduğunu söylediğini aktaran Astsubay Ali Taş, bu sırada korumalardan Fatih Ekici'nin ‘'Kötü şeyler oluyor, 2. Başkanı götürdüler, yukarısı çok kalabalık'' dediğini aktardı.

TELEFONDA EMİR VERDİ

Taş, koruma odasına gelen Üsteğmen Vahit Güllü'nün kendilerine silah doğrulttuğunu ve silahını aldığını da anlattı. Bu sırada Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Emir Astsubayı Makbul Uluğ'u telefonla arayarak gelişmeleri aktardığını söyleyen Taş şöyle devam etti: ‘'Zekai Paşa telefonu aldı, gelişmeleri anlattım. Darbecilerin kimler olduğunu sordu ve karargahı darbecilerden kurtarmamızı istedi. Mehmet Partigöç, Üsteğmen Vahit Güllü ile Binbaşı Abdurrahim Aksoy'u da vurmamızı istedi. Daha sonra bir kez daha görüştüğümüzde aynı şekilde Partigöç'ü vurmamızı emretti.''