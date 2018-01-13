Akşener: Bir kişi ‘korkmuyorum’ dediği gün iş biter!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da esnaf ziyaretinde "Korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız, karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider gelir. Ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişi bile 'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter" dedi. Akşener, "16 yılda bu arkadaşlar bir konuda eşitlik sağlamışlar. Şırnak'a gidiyor soruyorsunuz genç işsizliği, Edirne'de genç işsizliği, Kütahya'da da en büyük problem genç işsizliği. Türkiye'de gençlerin işsiz güçsüz gezmesini sağlayacak bir eşitlik sağlamışlar" ifadelerini kullandı

İYİ Parti il başkanlığının açılışı için Kütahya’ya gelen Genel Başkan Meral Akşener, kendisiyle konuşan esnafların endişe taşıdıklarını ifade ederek, “Maliye mi gelir dükkanıma? Bu daha vahim bir korku şimdi. Hani Meral Akşener ile konuşmak anlıyorum onu da ama basının huzurunda konuştuğun zaman acaba maliye mi gelir? Zaten el kadar dükkanlar. Bu da çok yanlış” dedi.

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Akşener bir partilinin “Başkanım kıracağız inşallah o korkuları” sözleri üzerine “Şimdi şöyle; korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider gider gelir ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişisi bile ‘Korkmuyorum lan’ dediği gün iş biter” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE GÜMBÜRDEMİŞ DEMEKTİR”

Bir partili de Akşener’e, “Sayın Genel Başkanımız sizlerden ilham alıyoruz. Sizin cesur yüreğiniz bize ilham veriyor” dedi. Akşener ise, bu sözler üzerine şunları söyledi:

“Ben vatandaş açısından söylüyorum. Demokrasi bunda önemli. Hukuk, adalet önemli. Yani hep siyasi bakılıyor. Değil. Şimdi iki arkadaş kavga etseniz siz. Bir alacak- verecek meselesinden. Deseniz ben haklıyım sen haksızsın. Mahkemeye gittiğinizde hanginizle ilgili olumlu bir karar verilirse sizin ikinizin de yani hakkaniyetli bir karar verildi demeniz gerekiyor. Hukuk dediğimiz bu. Eğer buna emin olmuyor ve değilse işte bu daha güçlüydü onun için onun lehine karar verildi şeklinde algı oluyorsa o ülke gümbürdemiş demektir. Bugün yaşanan budur. Hep siyaset üzerinden tarifleniyor hukuk. Öyle değil, günlük hayatta.”

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“MİLLETVEKİLLERİNİN YAPTIRIM GÜCÜ SIFIR”

Daha önceki açıklamalarında ‘referandumdan sonra milletvekilliği bitecek’ dediğini anımsatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Milletvekilliği bitecek’ demiştim, bitiyor. Milletvekillerinin yaptırım gücü sıfır. İktidar partisi de dahil olmak üzere. ‘Avukatlık mesleği bitecek’ demiştim. İktidar gücünden faydalanmadıkça hiçbir dava kazanılamaz artık Türkiye’de. Normal günlük hayattan bahsediyorum, öyle siyasi miyasi değil” dedi.

“KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR HİKAYESİ”

Akşener bir basın mensubunun “Sizlere de iftiralar atıldı, bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sözleri üzerine de şöyle konuştu:

“Habire söylüyorum be oğlum bıktım. 150’ye yakın insanı mahkemeye vermişim ben. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar hikayesi. Burada car car söyleniyor, veriyorsun mahkemeye diyor ki ‘Ben öyle bir şey söylemedim yanlış anlamış’. Dayanıklı bir insanım. İşim bu. Burada bir sorun yok. Aynı şey sizlere yapıldığı zaman siz aynı derecede savunamıyorsunuz kendinizi. Asıl vahim olanı bu, korkutucu yanı bu. Onun için de adalet, hukuk ve demokrasi bu manada normal insanlar için lazım esasında.”

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“ZEKİRAYA ÖZ’ÜN HEYKELİNİ DİKİYORLARDI”

Hukukun üstünlüğünün önemli olduğunu ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir de şöyle bir şey vardır. Siyasetçi sonunda birbiriyle el sıkışır. Olan hep aradakilere olur. Bürokrasiye olur, ona olur, buna olur. Bak Zekeriya Öz’ü heykelini dikiyorlardı, ne meşhur adamdı hatırlayın. Şu anda vatan haini. Zırhlı araç tahsis edilmişti. Onun için hakkaniyet, adalet, hukukun üstünlüğü. Şimdi FETÖ’cüler temizleniyor, başka METÖ’cüler geliyor. Böyle bir şey olur mu? Hakim tarafsız, objektif, kimsenin adamı olmayan olmak zorunda. Yani milletin yanında olmak zorunda. Senin yanında olmak zorunda. Şimdi hepiniz açısından siyasi olarak bakılıyor işe, fark edilmiyor. Günlük hayat esas olan. Ev sahibi ile diyelim ki buranın sahibi diyelim, kira üzerinden mahkemelik oldu. Örnek olsun diye söylüyorum. Ve kiracı haklı. Oraya gittiğinizde ev sahibi Ak Parti bünyesinde bir arkadaşsa kiracının haklı çıkması, bakın böyle bir iddialı söz söylüyorum, imkansız.”

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Meral Akşener daha sonra Ali Paşa Mahallesi Vilayet binası arkasındaki İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

“ŞEHİRLERİN BİRİNCİ SORUNU GENÇ İŞSİZLİĞİ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da partisinin il binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede en büyük sorunu işsizlik olduğunu söyledi. Akşener, şunları kaydetti:

“Esnaflarla sohbet ederken bir soru sordum. Kütahya’da yeni sanayi fabrikalarının açılıp açılmadığını sordum. Bana ‘hayır’ dedi. Açıldı mı? Var olanların da kapandığı, gelişmediği ve işçi çıkardığı ve bütün varlıkların satıldığına dair bilgi aldım. Şehirlerin birinci sorunu, birinci önceliği genç işsizliği. 16 yılda bu arkadaşlar bir konuda eşitlik sağlamışlar: Şırnak’a gidiyor soruyorsunuz genç işsizliği, Edirne’de genç işsizliği, Kütahya’da da en büyük problem genç işsizliği. Türkiye’de gençlerin işsiz güçsüz gezmesini sağlayacak bir eşitlik sağlamışlar. Emekliler, yaşlılar aç bu ülkede. Çoluk çocuğa baktıkları için, emekli maaşlarıyla çocuk okuttukları için, torun okuttukları için tam rahat edecekleri zaman ya ikinci bir iş bulmaya çalışıyorlar ya da aç geziliyor. Bunların farkındayız. Eğer ekonominizi siz sanayiye, üretmeye yönelik tanzim etmezseniz gençleriniz işsiz gezer, emekliler paralarını mecbur çoluğa çocuğa, toruna harcamak zorunda kalırlar.”

İYİ Parti iktidarında her kentte fabrikaların bacalarının tüteceğini, gençlerin iş bulacağını belirten Akşener, “Yaşlıların da torun sevdiği, emeklilerin torun sevdiği bir Türkiye’yi inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi bütün varlıklar haraç mezat satıldı. Ne yaptınız kardeşim bunların parasını? Yeni fabrikalar mı ürettiniz? Yok. Ne yaptığınız ortaya çıktı. Şimdi bir yüzükle siyasete başlandı, çoluk çocuğunun gemicik filoları oldu” dedi.

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“MAZOTUN GÜBRENİN FİYATINI İNDİR”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da eleştiren Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Buradan soruyorum: Sayın Erdoğan habire özeleştiri yapıyorsun. Peki 2009’dan beri çaldırdığın KPSS sorularının karşılığı olarak bir kısım insan kul hakkı aldı, bir kısmının da hakkı yendi. Bu hayalleri çalınan çocuklarımızla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu insanlara haklarını iade etmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi yeni bir moda var. Arkadaş ülke ülke geziyor, ulufe dağıtıyor. Somali’den, Sudan’dan, Amerika’dan, Fransa’dan et ithal ettik. Kardeşim senin paran mı bu? Vatandaşın parası. Milletin parasını saçacağına hayvancılığın gelişmesini sağla. Senin çiftçin, hayvan yetiştiricin mazotu 5 TL’den kullanıyorsa, mısır ithal ettiğin ABD çiftçisi mazotu 1.5 TL’den kullanıyorsa bu işte bir iş var. Mazotun, gübrenin fiyatını indir; sonra gör bakalım bizim çiftçimiz Türkiye’de nasıl ürün yetiştiriyor, dünyayla rekabet edilebilir hangi ürünleri yetiştiriyor kendin gör. Türkiye’de eğitimin içine tükürüldü. Benim gibilerin İzmit’in Gündoğdu köyünden yola çıkmışların, fakir köylü çocuklarının, kavruk Anadolu çocuklarının eğitim yapıp yarın bir yerde soğan başı olmasının önüne geçen her türlü tedbir alındı.”

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“BU KADAR ALDATILMAK GAYRI MİLLİLİKTİR”

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sürdürerek şunları söyledi:

“Gelelim yerli milli mutabakata. BOP eş başkanı oldu arkadaş. ’22 ülkenin sınırı değişecek, ben BOP eş başkanıyım’ dedi. Sen yerli ve millisin, bu heyet gayri milli. Sen açılım için ordunu dağıttın, Genelkurmay Başkanı’nı hapsettin, adamı 4 sene yatırdın. Çıktıktan sonra dedin ki ‘Bu FETÖ’cüler bizi aldatmış’. Bu kadar aldatılmak nedir? Ya saflıktır ya da gayrı milliliktir. Biz bu arkadaşların aldatılmasından, biz bu arkadaşların kandırılmasından, biz bu arkadaşların sürekli özeleştiri yapmasından bıktık. Dün Esad kardeşim yarın Esed haini, öbürgün Barzani kardeşim sonra hain Barzani, sonra Apo üstün lider sayın Apo, sonra Apo bizi aldattı, hocaefendi ne olur gel diye ağlaya ağlaya çağır, boy boy fotoğrafları var, şimdi bu vaziyette fotoğraflar var ben oluyorum FETÖ’cü, bunlar oluyor METÖ’cü. Zaten en tepesinden en sonuna kadar ‘Aman hasretinden yandı gönlüm gel hoca’, sen dedin, siz dediniz, her şeyi teslim ettiniz. ‘Ne istediniz de vermedik’ dediniz. Beraber ıslandılar bu yolda, aynı yağmurun altında. Bakın buradan iddia ediyorum. Nasıl silahlı eğitim kamplarını söylediysem, hem İçişleri Bakanlığı hem Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattıysa şimdi de bir şey söylüyorum: Bakınız bu UYAP meselesinde, ‘UYAP’ı kaptırmışız sözü’ bedava bir söz değildir. Burada UYAP’ın anlamı, mahkemeleri yapan hakimlerin kurasının çekilmesidir. Bugün bunu dile getirilmesinin anlamı şudur: Evet asıl suçlular çıkacak, bu arada suçsuz olanları da çıkartacaklar FETÖ hikayesi The End olacak” dedi. DHA