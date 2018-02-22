‘Aldatıldım, ihanet etti öldürdüm’

İstanbul Kağıthane’de boşanmak isteyen 25 yaşındaki eşi Nisa Ece İnçke'yi defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Recep İnçke ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, İnçke’nin cezasında takdir indirimi uygulamadı.

Kağıthane’de boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke’yi defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Recep İnçke’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep İnçke cezaevinden getirilirken, Nisa Ece İnçke'nin aile yakınları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına da avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Recep İnçke'nin avukatı, müvekkilinin üzerinde yoğun medya baskısı olması nedeniyle son sözünü kapalı oturumda söylemek istediğini belirterek kapalı oturum yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti İnçke'nin kapalı oturum talebini reddetti.

Son savunması ve sözleri sorulan sanık İnçke şunları söyledi: “Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim vardı, aldatıldım, ihanet etti. En son kendimi öldürmeye kalktım. Telefon mesajlarında da yaptığı ihanetler zaten yazıyor. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim. Allah kimseye yaşatmasın. Yüce adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım.”

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Recep İnçke'yi eşi Nisa Ece İnçke'yi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık İnçke'yi ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme verilen cezalarda herhangi bir takdir indirimi uygulamadı.

Duruşmanın ardından KADEM üyeleri ve aile yakınları adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada verilen cezanın sevindirici olduğu kaydedildi.

(YM-ÖY-HA-Y)

22.02.2018 17:24:52 TSI

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