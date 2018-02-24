Alman Büyükelçiliği’nde ‘serenad’

Zülfü Livaneli’nin “Serenad” romanından içeriklerin bizzat yazarın kendisi ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann tarafından okundu.

Eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, TBMM AB Uyum Komisyonunun AKP'li Başkanı Kasım Gülpınar'ın da katıldığı gecede, Livaneli'nin Türkçe, Marion Erdmann'ın ise Almanca okuduğu Seranad romanından, özellikle Atatürk'ün Hitler döneminde Almanya'dan kaçan Alman bilimadamlarına kucak açtığı bölümlerin seçilmiş olması dikkat çekti.

Roman okumalarının aralarında ise, yine Livaneli'nin eserleri Sürü, Mutluluk ve Veda ile, Schubert'in Serenad'ı da, piyano'da Kaan Yüksel, viyolonselde ise Şebnem Yıldırım Orhan tarafından seslendirildi.

Gecenin süprizi ise sonda geldi. Alman Sefiresi Marion Erdmann, uzun süredir bağlama dersi aldığı Eren Can Yıldız ile birlikte, bizzat çalarak ve söyleyerek Livaneli'nin parçalarını seslendirdi.