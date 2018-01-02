ANAP, Abdullah Gül’le görüştü iddiası!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ANAP'la görüştüğü ileri sürüldü. İddiaları doğrulayan parti genel merkezi, "Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Son KHK’lar sonrası ismi sıkça gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Özellikle AKP’nin hedefi haline gelen Gül’ün Anavatan Partisi’yle görüşme halinde olduğu ve bu partiye geçeceği ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada da yayılan bu iddiaların ardından ANAP’tan açıklama geldi.

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Yapılan yazılı açıklamada Gül'ün adının ANAP ile anıldığı belirtilerek, partinin Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını doğruladı. Ancak parti açıklamasında, “Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez. Gül’le yapılan görüşmede ülke sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

İşte ANAP’ın sosyal medya hesabından yapılan o açıklama…