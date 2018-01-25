Ankara’da ‘Mor Beyin’ mağduru 300 kişi tahliye edildi

FETÖ üyelerinin 'mor beyin' tuzağının ortaya çıkmasının ardından güncellenen 'ByLock' listesinin ardından, Ankara'da 300 kişi tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP’lerine yönlendirildiklerini ortaya çıkarmasının ardından ‘ByLock’ listeleri yeniden güncellendi. Bu kapsamda Ankara’da, Ağır Ceza mahkemelerinde yargılanan ve sürdürülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan yaklaşık 300 kişi, haklarında örgütle bağlantılı başka bir delil bulunmadığı için tahliye edildi. (DHA)