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Ankara’da SÖZCÜ izdihamı

12’nci Ankara Kitap Fuarı, SÖZCÜ yazarları Yılmaz Özdil, Yekta Güngör Özden, Gökmen Ulu ve Bilal Ak’ı ağırladı. Okuyucuları imza için adeta yarıştı.

03:1819 Şubat 2018
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Ankara’da SÖZCÜ izdihamı
12’nci Ankara Kitap Fuarı, SÖZCÜ yazarları Yılmaz Özdil, Yekta Güngör Özden, Gökmen Ulu ve Bilal Ak’ı ağırladı. Okuyucuları imza için adeta yarıştı.

Yazarlarımız Yılmaz Özdil ve Yekta Güngör Özden ile İzmir muhabirimiz Gökmen Ulu ve SÖZCÜ Satış Direktörü Bilal Ak, 12'nci Ankara Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.

İMZA İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER İMZA İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER İMZA İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER Ankara Kitap Fuarı'nda yazarımız Yılmaz Özdil'e kitaplarını imzalatmak isteyen okurları uzun kuyruklar oluşturdu.

İMZA İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Ankara Kitap Fuarı'nda yazarımız Yılmaz Özdil'e kitaplarını imzalatmak isteyen okurları uzun kuyruklar oluşturdu.

12. Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ediyor. 25 Şubat'ta sona erecek olan fuarın dünkü konukları arasında SÖZCÜ yazarları Yılmaz Özdil, Yekta Güngör Özden, Gökmen Ulu ve Bilal Ak da vardı.

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu sonucu 174 gün cezaevinde tutulan ve geçtiğimiz kasım ayında özgürlüğüne kavuşan muhabirimiz Gökmen Ulu “Yıkılma Sakın” adlı kitabını, Bilal Ak ise “Gerçekleri Arşiv Yazar-SÖZCÜ Kumpası” isimli kitabını Atatürkçü Düşünce Derneği standında okuyucuları için imzaladı.

SÖZCÜ'ye algı operasyonunda 174 gün hapis yatan muhabirimiz Gökmen Ulu ile SÖZCÜ'ye yönelik iddiaları belgeleriyle çürüten Satış Direktörü Bilal Ak, okurlarıyla Atatürkçü Düşünce Derneği standında buluştu.

SÖZCÜ'ye algı operasyonunda 174 gün hapis yatan muhabirimiz Gökmen Ulu ile SÖZCÜ'ye yönelik iddiaları belgeleriyle çürüten Satış Direktörü Bilal Ak, okurlarıyla Atatürkçü Düşünce Derneği standında buluştu.

Yekta Güngör Özden ise “Düğümler ve Çözümler” adlı kitabının imza günü için fuardaydı. Fuarda, yazarımız Yılmaz Özdil'e çok büyük ilgi vardı.

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7'den 70'e her yaş grubundan hayranları kitap imzalatıp Özdil'le fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

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Okuyucularıyla tek tek ilgilenen Özdil, kitaplarını imzaladı, bol bol fotoğraf çektirdi.

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