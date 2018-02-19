Ankara’da SÖZCÜ izdihamı

12’nci Ankara Kitap Fuarı, SÖZCÜ yazarları Yılmaz Özdil, Yekta Güngör Özden, Gökmen Ulu ve Bilal Ak’ı ağırladı. Okuyucuları imza için adeta yarıştı.

Yazarlarımız Yılmaz Özdil ve Yekta Güngör Özden ile İzmir muhabirimiz Gökmen Ulu ve SÖZCÜ Satış Direktörü Bilal Ak, 12'nci Ankara Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.

12. Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ediyor. 25 Şubat'ta sona erecek olan fuarın dünkü konukları arasında SÖZCÜ yazarları Yılmaz Özdil, Yekta Güngör Özden, Gökmen Ulu ve Bilal Ak da vardı.

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu sonucu 174 gün cezaevinde tutulan ve geçtiğimiz kasım ayında özgürlüğüne kavuşan muhabirimiz Gökmen Ulu “Yıkılma Sakın” adlı kitabını, Bilal Ak ise “Gerçekleri Arşiv Yazar-SÖZCÜ Kumpası” isimli kitabını Atatürkçü Düşünce Derneği standında okuyucuları için imzaladı.

Yekta Güngör Özden ise “Düğümler ve Çözümler” adlı kitabının imza günü için fuardaydı. Fuarda, yazarımız Yılmaz Özdil'e çok büyük ilgi vardı.

7'den 70'e her yaş grubundan hayranları kitap imzalatıp Özdil'le fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

Okuyucularıyla tek tek ilgilenen Özdil, kitaplarını imzaladı, bol bol fotoğraf çektirdi.