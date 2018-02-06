Annesinin boğazını sıktığı minik Zeynep’in beyin ölümü gerçekleşti

ADIYAMAN'da, annesi ile babası ayrılınca çocukevine verilen Zeynep A. (4), yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen anne Zekiye S. ile sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç., gözlem altındaki küçük kızın boğazını sıktı. Zeynep A.'nın beyin ölümü gerçekleşirken, çift gözaltına alındı.

Olay, dün Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi´nde meydana geldi. Annesi ile babası ayrıldığı ve her iki taraf da çocuğu istemediği için çocukevine verilen Zeynep A., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kendisine haber verilen Zekiye S., sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. ile birlikte gözlem altında tutulan kızını görmek için hastaneye geldi. Odaya gelen Zekiye S., iddiaya göre, sevgilisi Nihat Ç. ile birlikte, ağlamaya başlayan kızını susturmak istedi. İddiaya göre Zekiye S., ağlamaya devam edince sinirlenip, kızının boğazını sıktı. Zekiye S., daha sonra sevgilisi ile birlikte hastaneden ayrıldı.

Doktorlar, bir süre sonra ateşini ölçmek için kontrole geldiklerinde hareksiz kalan küçük kızın boynunda kızarıklık ve morluk olduğunu fark etti. Zeynep A., yoğun bakıma alınırken, durum polise bildirildi. Yapılan muayenede küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenirken, anne Zekiye S. ile sevgilisi Nihat Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, ağladığı için kızının boğazını sıktığını söylediği belirtilen Zekiye S. ile Nihat Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zekiye S.’nin, 2015 yılında eşinden boşandığı ve 45 gün önce Mardin’den geldiği Adıyaman Adliyesi’nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)