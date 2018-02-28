Antalya’da olası faciayı polis önledi

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan içinde 17 öğrencinin bulunduğu servisin şoförünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü olarak ehliyet kullanmaktan daha önce ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu ve öğrenci taşıma izni bulunmadığı anlaşılan şoför gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 21 Şubat tarihinde yapılan denetimlerde Ermenek Mahallesi 10.Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında içinde ilköğretim okulu öğrencileri olan plakası açıklanmayan minibüs tipi bir araç şüphe üzerine durduruldu. Aynı zamanda aracın sahibi olduğu öğrenilen şoför R.E.’nin Antalya’da Ermenek İlköğretim Okulundan aldığı 17 öğrenci ile servis taşımacılığı yaptığı tespit edildi. R.E.’nin sürücü belgesinin üzerinde olmadığını beyan etmesi üzerine yapılan incelemede E sınıfı sürücü belgesinin, “alkollü olarak araç kullanma” kural ihlalini ikinci kez ihlal ettiği gerekçesiyle 13 Şubat 2017 ve 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 2 yıl süreyle iptal edildiği, okul servis aracı olarak kullandığı araç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin almadan öğrenci taşımacılığı yaptığı belirlendi.

Tespitler üzerine polis R.E.’ye alkol ölçümü yaptı. Sürücünün yasal sınır üzerinde 1,51 promil oranında alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinden yaya olarak kaçmak isteyen alkollü sürücü, görevliler tarafından yakalandı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve evlerine teslim edilecek çocukların mağdur olmaması için Şoförler Odası Başkanlığı ile irtibata geçirilerek olay yerine acilen araç gönderilmesi talep edildi. Öğrenciler, gelen araçla evlerine teslim edildi.

Araç sahibi ve şoförü R.E.’ye trafik idari para cezası karar tutanağı ile sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak, ilgili belediyeden izin almaksızın belediye sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu taşımak hususi araçlar dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak maddelerinin ihlalinden 7 bin 042 TL cezai işlem uygulandı. R.E.’nin sürücü belgesinin iptali 13 Şubat 2024 tarihine kadar 5 yıl süreyle daha uzatılırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirildi.

R.E. isimli sürücü hakkında ayrıca 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildiği için “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan hakkında adli işlem yapıldı

İHA