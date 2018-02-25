Antalya’dan son dakika haberi! Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen son dakika haberinde Alanyaspor-Trabzonspor maçında görevli askerleri taşıyan otobüsün dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrildiği bildirildi. Kazada 22'si asker 23 kişi yaralandı.

Antalya’dan gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir son dakika haberi geldi. Askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kaza, dün gece 22: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanyaspor- Trabzonspor maçında görevli askerleri, maç sonrası birliklerine taşıyan Alanya Belediyesine ait otobüs Kestel Kavşağı'nda kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 jandarma yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AJANSLAR