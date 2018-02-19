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Araç kafeye girdi: Ölü ve yaralılar var

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kafenin önündeki tenteli bölüme girmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panik içinde kaçışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 21:31 19 Şubat 2018
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Araç kafeye girdi: Ölü ve yaralılar var
Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kafenin önündeki tenteli bölüme girmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panik içinde kaçışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi’nde meydana geldi. Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kaldırım aştı. İlk olarak kafenin önünde bekleyen Ali Rıza Kuku’ya (38) çarpan hafif ticari araç, Kuku’yu sürükleyerek kafeye dalıp, içeride oturan Meltem Azman’a (21) çarptı.

 

foto: iha

foto: iha

Kazada sürücü Burak Yıldız, Ali Rıza Kuku ve Meltem Azman yaralandı. Aracın altında kalan Ali Rıza Kuku, sağlık görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle aracın altından kurtarıldı.

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Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Kuku, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ve müşterilerin panik anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

foto:dha

foto:dha

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  DHA

foto: dha

foto: dha

Son güncelleme: android-time 04:2220.02.2018
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