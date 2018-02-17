Arnavutköy’de koli bantlı cinayette yeni gelişme

İstanbul Arnavutköy'de cesetleri bulunan Suriyeli 1.5 aylık hamile 40 yaşındaki Nısrın K. ile Lübnanlı eşi Muhammet B. öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Katledilen çiftin 10 yaşındaki kız çocukları ise bulunarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

İstanbul Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılmış olarak bulunan cesetlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında kadının Suriyeli 1.5 aylık hamile 40 yaşındaki Nısrın K. ile Lübnanlı eşi Muhammet B. olduğu belirlendi.

Cinayetin aydınlatılmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda, 11 Şubat’ta çiftin Başakşehir’de evine gelen şüphelilerin, çifti etkisiz hale getirerek kiralık bir araçla Esenyurt’ta bir adrese götürdükleri tespit edildi. Belirlenen adreste yapılan incelemelerde, kan izlerinin olduğu battaniye bulundu. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin kiraladıkları otomobilde de kan izlerinin olduğu belirlendi.

Alınan kan örnekleri incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemeler kapsamında çiftin Başakşehir’deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. gözaltına alındı.

İncelemelerini sürdüren ekipler, çiftin katledilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 5 Suriye uyruklu şüpheliyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7’ye ulaştı.

Cinayetin ardından polis ekipleri, katledilen çiftin 10 yaşındaki kız çocuklarını bulmak için de sürdürdüğü çalışmalar sonuç verdi. Bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.