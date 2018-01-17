Asansörlerdeki büyük tehlike

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçen yıl denetlenen 356 bin asansörden 87 binine kırmızı etiket yapıştırıldığını açıkladı.

Bakan Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in asansörler ve yürüyen merdivenlerle ilgili sözlü soru önergelerine Meclis Genel Kurulu'nda yanıt verdi. Bakan Özlü, Türkiye'de yaklaşık 477 bin asansör bulunduğunu açıkladı.

356 BİN ASANSÖRE PERİYODİK KONTROL

2017 yılında 356 bin asansörün periyodik kontrol faaliyetlerinin yapıldığını bildiren Bakan Faruk Özlü, bunlardan 87 bin asansöre kırmızı etiket iliştirildiğini belirtti.

7 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Asansörlere, asansör montaj firmalarına ve bakım firmalarına yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini yürüttüklerini de vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “2017'de 7 bin 120 adet asansör ve asansör firması denetlendi. 2 bin 358 adedinde uygunsuzluk bulundu ve 7 milyon Lira idari para cezası kesildi” dedi.